«Cuori intatti» | il tumore al seno attraverso gli scatti di Fabrizio Villa

(Di giovedì 8 febbraio 2018) Le guardi dritto dritto negli occhi. Difficile non commuoversi. Ma difficile anche non sentirsi fieri per il loro sguardo fiero, di chi grida al mondo «Ce l’ho fatta». Corpi mutilati, tagliati, segnati, ma non una che non sorrida, che non accenni una piccola piega all’insù delle labbra e non abbia uno sguardo sereno. Come il mio Matteo. Sono tutte reduci da una battaglia, commilitoni nella guerra al cancro alche si è abbattuto sul loro corpo, portando via una parte di loro. Ma non il loro cuore. No, quello è rimasto intatto, lo si vede dagli occhi. Da qui, la mostra fotografica dal titolo «»: una serie di ritratti intensi a opera del fotogiornalista, da sempre attento alle tematiche sociali, ora in esposizione fino al 12 febbraio al Museo Diocesano di Catania. Una mostra che si è trasformata in un libro dal titolo «– Le nuove ...