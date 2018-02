Crolla una parte di ponte sulla strada Statale 188 vicino Salemi

Terremoto di magnitudo 6 - 4 a Taiwan - Crolla hotel Video Nessun allarme tsunami Foto : La scossa ha colpito al largo della costa del nord-est di Taiwan. ed è stata avvertita anche nella capitale Taipei. Il sisma è stato segnalato alle 23.50 (ora locale) nel mare

Wells Fargo riceve una multa severa dalla Fed e Crolla a New York : E' stata l'ultima rivalsa di Janet Yellen prima di lasciare l'incarico di Presidente della Fed contro la deregulation voluta da Donald Trump . La Fed ha imposto una sonora multa a Wells Fargo per lo ...

Shock volatilità : VIX +300% in un mese - Crollano le puntate short XIV. Ed è una brutta notizia per Credit Suisse : Credit Suisse paga la sua esposizione verso il mercato degli XIV ETN, che ha essa stessa creato lanciando il VelocityShares daily inverse VIX short-term ETN, ovvero l'ETN che shorta l'indice VIX della ...

Crolla terrazzo di una casa popolare. Palazzo inaugurato solo 5 anni fa : Montaione, Empoli, , 5 febbraio 2018 - Un balcone di un appartamento di edilizia popolare al secondo piano di una palazzina, tutta ospitante alloggi Erp, è franato nella notte di oggi a Montaione , ...

Affissioni comunali - mercato Crollato : «Gli spazi sono sempre più vuoti» | : Da Ponente a Levante non si contano più i cartelli senza pubblicità. Viaggio nella crisi del mercato e di un sistema di marketing

Giorgia Meloni : 'L'euro è una moneta sbagliata - potrebbe Crollare. Ci vuole un piano B' : 'L' euro è una moneta sbagliata, potrebbe esplodere '. La rivelazione bomba è di Giorgia Meloni che in diretta da Myrta Merlino a L'aria che tira su La7 ha spiegato che 'le grande banche d'affari ...

Perde il controllo dell'auto e si schianta contro una casa (che Crolla) : Ad Argelato, in provincia di Bologna, un automobilista ha perso il controllo del veicolo andandosi a schiantare contro il pilastro in muratura di un edificio, provocando il crollo parziale dell’immobile. ...

Due coristi del Teatro Regio di Torino sono stati feriti da un elemento di scena Crollato durante una replica della Turandot : Due coristi del Teatro Regio di Torino sono stati feriti questa sera da un elemento di scena crollato durante una replica della Turandot. Il crollo è avvenuto durante un cambio di scena del secondo atto, a sipario chiuso: l’esecuzione dell’opera The post Due coristi del Teatro Regio di Torino sono stati feriti da un elemento di scena crollato durante una replica della Turandot appeared first on Il Post.

Soundreef - una onlus per i diritti d'autore. Fedez : Crolla il monopolio Siae : Ci si aspettava un grande annuncio e il grande annuncio è arrivato. Soundreef , la start up italiana nata a Londra che da anni porta avanti la battaglia per liberalizzare la gestione dei diritti in ...

Belgio - esplode e Crolla palazzo di una pizzeria italiana : 14 feriti : È di 14 feriti, di cui cinque in modo grave e una in stato critico, l'esplosione avvenuta ieri sera ad Anversa di una palazzina di quattro piani che si trova sopra la pizzeria...