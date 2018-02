Cosa fa la startup in cui investe Ciro Immobile

wired

(Di giovedì 8 febbraio 2018) (Foto: Moovenda) Non è certo l’unico. Prima di lui, in passato, altri colleghi come Ivano Bonetti, Luis Figo o il romanista El Shaarawy – che ha investito in Satispay, Charity Star e Facility Live – avevano reso pubblico il loro interesse per il mondo delleperò, sembra avere una particolare predilezione per il food delivery. In particolare quello di Moovenda. L’azienda ha infatti annunciato di aver chiuso un round d’investimento per un valore complessivo di un milione di euro, con una valutazione di pre-money di 7,5 milioni di euro. E tra i nomi degli investitori è spuntato (di nuovo) anche quello del calciatore della Lazio e della nazionale italiana. Una vera passione, quella di, per Moovenda: prima da consumatore, poi come investitore. È infatti, già la seconda volta che l’attaccante partecipa a un round di finanziamento dopo i ...