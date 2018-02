Cosa fa la startup in cui investe Ciro Immobile : Ciro Immobile ha partecipato al secondo round di finanziamento di Moovenda, che è specializzata nelle consegne di cibo a domicilio

Cosa fa la startup in cui investe Ciro Immobile : (Foto: Moovenda) Non è certo l’unico. Prima di lui, in passato, altri colleghi come Ivano Bonetti, Luis Figo o il romanista El Shaarawy – che ha investito in Satispay, Charity Star e Facility Live – avevano reso pubblico il loro interesse per il mondo delle startup. Ciro Immobile però, sembra avere una particolare predilezione per il food delivery. In particolare quello di Moovenda. L’azienda ha infatti annunciato di aver ...

Elezioni 2018 - Cosa promettono i partiti su startup e banda larga : Manca meno di un mese alle Elezioni: un confronto dei programmi per capire come si pongono i diversi candidati sul tema dell'innovazione e del digitale

Cosa hanno chiesto le startup alla politica - e perché è importante il ruolo dello Stato - : Vederli insieme per la prima volta disposti attorno ad un tavolo è un'immagine rara, probabilmente unica da quando in Italia si parla di startup. 40 rappresentanti del mondo dell'innovazione, ...

Chi sono e Cosa fanno le 8 startup 'modello' italiane : Il report Scaleup Italy di Mind the Bridge e startup Europe Partnership, presentato in occasione dello startup Day di Agi, racconta alcune delle storie di successo delle scaleup italiane. Esempi di ...

Cosa chiede l'Italia delle startup ai partiti per far volare l'innovazione - e il Paese - : ... amministratore delegato di H-Farm, elogia il lavoro fatto in questi anni per 'per rendere digitale la macchina dello Stato, ma troppo poco verso lo sviluppo dell'economia'. Per spingere l'ecosistema ...

Dal noleggio delle auto alla startup per condividerla con tutti. Cosa fa GetMyCar : Per ora noleggia automobili, ma il suo obiettivo è sviluppare una piattaforma per il carsharing. E' nata da poco, l'anno scorso, da ParkinGO, società di gestione di parcheggi negli aeroporti (ne ha 50 ...

Chi sono e Cosa fanno le prime 9 startup del Vaticano - ispirate a Francesco : Per questo sono state selezionate fra 300 aziende provenienti da tutto il mondo , hanno ricevuto un investimento di 100 mila dollari ognuna in cambio di un 6-8% di equity e hanno intrapreso un ...

Dalle startup al green - Cosa aspettarci dalla Cina nel 2018 : Industria economia Cina (Afp) Più sport, quelli digitali però Meno calcio sul campo, più gioco online. In sintesi, è questo il payoff che si può cogliere Dalle ultime analisi di un mercato dello ...

Cosa sono i piani di risparmi e che succede se il 3% va a finanziare le startup : Per vedere il 3% dei piani individuali di risparmio (Pir) nelle casse dei venture capital, con tutta probabilità, servirà ancora tempo. La norma non dovrebbero trovare spazio nella legge di Bilancio 2018, come riferiscono all'Agi fonti parlamentari. In queste ore si stanno predisponendo gli emendamenti. E, anche se non sono ancora del tutto escluse novità dell'ultima ora, filtra pessimismo sulla ...