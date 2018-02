Corte d' appello Figc | ridotta a un turno la squalifica di Mazzarri

Morte in campo di Morosini - la Corte d'Appello conferma condanna per i medici : Pescara - La Corte d'Appello dell'Aquila, presieduta dal giudice Luigi Catelli, ha confermato le condanne emesse nell'ambito della sentenza di primo grado in relazione alla Morte del calciatore del Livorno Piermario Morosini, 26 anni, avvenuta sul terreno di gioco dello Stadio Adriatico di Pescara il 14 aprile 2012 durante l'incontro di calcio Pescara-Livorno. Invariate dunque le condanne a un anno per il medico del 118 di ...

Corte d'Appello di Napoli - L'ex sottosegretario Cosentino torna in libertà : Nel 2005 Berlusconi lo nomina coordinatore del Pdl in Campania , e nel 2008 diventa sottosegretario all'Economia . Poi le inchieste e i processi: la prima volta che Cosentino ha varcato la porta di ...

Sì della Corte d'Appello : Cosentino torna in libertà dopo 4 anni : torna in libertà Nicola Cosentino, l'ex sottosegretario all'Economia del Governo Berlusconi nonché coordinatore regionale campano di Forza Italia. Cosentino, originario di Casal di Principe, ha trascorso gli ultimi quattro anni in regime di carcerazione ...

La Corte d'Appello riapre a sorpresa il processo sull'alluvione del 2011 : Invece della sentenza i giudici decidono di risentire tre protagonisti fondamentali della vicenda. Fra questi una delle figure più dibattute, il funzionario...

LUCA VARANI/ Manuel Foffo - Corte d’Appello ordina perizia psichiatrica : il padre - “è un caso da ergastolo!” : LUCA VARANI, al via il processo d'Appello a carico di Manuel Foffo accusato di aver massacrato il 23enne romano. Giudici ordinano perizia psichiatrica, incredulo il padre della vittima.(Pubblicato il Thu, 01 Feb 2018 16:22:00 GMT)

La Corte d'appello dispone la perizia psichica per Manuel Foffo - accusato dell'omicidio di Luca Varani : Saranno i risultati di una perizia medico-legale a verificare la capacità d'intendere e volere di Manuel Foffo, sotto processo in appello a Roma per la vicenda della morte di Luca Varani, ucciso nel marzo 2016 durante un festino a base di sesso e droga. L'ha deciso la prima Corte d'assise d'appello. Foffo è stato condannato a 30 anni di reclusione lo scorso febbraio con rito abbreviato per l'accusa di omicidio volontario aggravato ...

Elezioni - documenti irregolari : stop della Corte d’appello a 17 candidati. A rischio la Brambilla e Garavaglia : Noi con l’Italia tenta l’aggancio della soglia di sbarramento del 3 per cento, molto vicina, ma per il momento ha più di un problema con le proprie liste di candidati in Lombardia, una delle Regioni in cui è più forte quella che è stata chiamata la “quarta gamba” del centrodestra. La Corte d’appello di Milano ha infatti contestato le candidature in 17 collegi uninominali. Mancano dei documenti, come la dichiarazione di ...

Corte d’Appello di Bologna reinserisce in Gae diplomata magistrale : Una diplomata magistrale che aveva omesso di aggiornare la sua posizione in Gae e che si era vista respingere in I grado il ricorso per il reinserimento nelle graduatorie permanenti si era rivolta all’associazione Azione Scuola per impugnare la sentenza del Tribunale del Lavoro di Forlì. Questi, con sentenza numero 195/2016 aveva respinto il reclamo […] L'articolo Corte d’Appello di Bologna reinserisce in Gae diplomata ...

Potere al popolo batte tutti : liste consegnate in Corte d'Appello alle 9 di domenica : L'entusiasmo è tanto li ha portati a recarsi alle 8:30 di domenica mattina al palazzo di giustizia di Napoli. Sono i rappresentanti del gruppo di 'Potere al popolo' che sono arrivati carichi di ...

Il presidente della Corte d'Appello : "Servono più giudici e personale amministrativo" : Depenalizzare il più possibile e coperture rapide dei posti vacanti di magistrati e personale amministrativo: queste le richieste del presidente della Corte d'Appello, Edoardo Barelli Innocenti, in ...

Shoah : Pres. Corte appello Palermo - disgustosi rigurgiti razzisti e pulsioni xenofobe : Palermo, 27 gen. (Adnkronos) - "Le leggi razziali hanno rappresentato una delle pagine più vergognose e dolorose della storia dell'umanità e il ricordo dell'olocausto deve essere sempre presente è vivo, non solo per commemorare le vittime ma per fare memoria e attualizzarne il significato, particola

Mafia : Corte appello Palermo - traffico droga scavalca pizzo in interessi Cosa nostra : Palermo, 26 gen. (AdnKronos) - E' il traffico internazionale di cocaina a scavalcare la tradizionale imposizione del 'pizzo' negli interessi economici di Cosa nostra. Le famiglie mafiose, sottolinea il presidente della Corte di Appello di Palermo Matteo Frasca nella sua relazione per l'inaugurazione

Giustizia : furti e usura in aumento a Palermo - pres. Corte appello 'Allarme sociale' : Palermo, 26 gen. (AdnKronos) - Continuano a crescere nel distretto della Corte di Appello di Palermo i reati contro il patrimonio, e in particolare i furti e l'usura. Rispetto al 2016 il numero di furti denunciati è passato da 24.659 a 28.295, di cui 5.649 in abitazione, con un incremento del 15%. E