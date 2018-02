Corruzione | inchiesta Messina | altri due magistrati nel registro degli indagati

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 7 febbraio : Tre Procure smontano la rete che ha provato a fermare l’inchiesta contro l’ad Descalzi per Corruzione : Eni, il sistema per depistare le indagini contro l’azienda Tre Procure smontano la rete che ha provato a influenzare il processo di Milano in cui è imputato l’ad Descalzi per corruzione internazionale di Antonio Massari Cose turche di Marco Travaglio Fortuna che c’è B. a ricordarci chi è B. L’altroieri, con la sparata sui migranti da cacciare, ci ha Fatto rammentare quando li invitava a venire (a ogni esodo segue sempre un controesodo). ...

Corruzione e frode fiscale : 15 arresti - c'è anche un magistrato - Depistaggi sull'inchiesta milanese sull'Eni : L'ex pm di Siracusa Giancarlo Longo è accusato di associazione a delinquere, Corruzione e falso. Il magistrato da qualche mese ha chiesto il trasferimento al tribunale di Napoli. "In qualità di ...

Corruzione e frode fiscale : 15 arresti - c'è anche un magistrato - Volevano insabbiare l'inchiesta milanese su Eni : L'ex pm di Siracusa Giancarlo Longo è accusato di associazione a delinquere, Corruzione e falso. Il magistrato da qualche mese ha chiesto il trasferimento al tribunale di Napoli. "In qualità di ...

Corruzione - “Longo tentò di intralciare l’inchiesta sulle tangenti di Eni in Nigeria” : Giancarlo Longo era al servizio di Giuseppe Calafiore e Piero Amara: al soldo dei due avvocati, tentava di inquinare i processi dei colleghi magistrati per favorire i loro clienti. Lo scrivono gli inquirenti nell’ordinanza di custodie emessa dalle Procure di Roma e Messina nei confronti di 15 persone, che a proposito della condotta dell’ex pm di Siracusa parlano di “mercificazione della funzione giudiziaria”. I metodi ...

Magistrati sotto inchiesta - Corruzione e scambio di vari favori : la lista nera Video : Scoppia il caso ‘magistropoli’: in questi giorni un consigliere di Stato, un giudice ed un membro della Dda, sono finiti sulle prime pagine per gli scandali legati appunto alla corruzione, allo scambio di favori economici e di sesso e alle sentenze pilotate. Lo scenario delle tre storie che stiamo per raccontare lascia sicuramente basiti tutti coloro che credono a valori quali l’imparzialita', la giustizia, la difesa del cittadino. Il rischio è ...

Magistrati sotto inchiesta - Corruzione e scambio di vari favori : la lista nera : Scoppia il caso ‘magistropoli’: in questi giorni un consigliere di Stato, un giudice ed un membro della Dda, sono finiti sulle prime pagine per gli scandali legati appunto alla corruzione, allo scambio di favori economici e di sesso e alle sentenze pilotate. Lo scenario delle tre storie che stiamo per raccontare lascia sicuramente basiti tutti coloro che credono a valori quali l’imparzialità, la giustizia, la difesa del cittadino. Il rischio è ...