Conte lascia l' allenamento del Chelsea scuro in volto

"Se Conte lascia il Chelsea lo fa solo per la Nazionale azzurra" : Londra, 15 gennaio 2018 - Per tutti gli estimatori del tecnico Antonio Conte si riapre la speranza di rivederlo alla guida della Nazionale azzurra . Infatti secondo il "Daily Express", l'attuale ...

Grasso : il mio corpo non Conteneva più la mia anima e ho lasciato Pd : "Non sono mai stato iscritto al Pd. Non mi sento di aver tradito, mi sono sentito tradito. Non ho trovato più alcuni valori e la valutazione della legge elettorale mi ha portato a questo passo: dire ...