Con T-Roc Volkswagen lancia una nuova sfida

Inter - primi Contatti Con un centrocampista brasiliano : Nome nuovo in casa Inter . Secondo quanto rivela Le 10 Sport , il club nerazzurro è sulle tracce di Thiago Mendes , centrocampista brasiliano del Lille . Avviati i primi contatti con l'entourage del calciatore per portarlo a Milano a partire dal prossimo ...

Basket - Eurocup 2018 : Torino perde Con lo Zenit ed è eliminata. Trento saluta Con una sConfitta : Serata negativa per l’Italia in Eurocup. Torino e Trento sono state entrambe sconfitte. Se per i dolomitici il ko è quasi indolore, essendo già eliminati, fa male invece alla Fiat, che ha salutato così la competizione. La squadra piemontese è stata battuta dallo Zenit in quello che era un vero e proprio scontro diretto. Un’eliminazione che arriva dopo il caos delle ultime settimane, con le dimissioni di Luca Banchi e, due giorni fa, ...

Eurocup - Trento chiude Con una sConfitta : ROMA - Ormai già certa dell'eliminazione, la Dolomiti Energia Trento ha chiuso la sua Eurocup perdendo 74-71 contro il Lokomotiv Kuban, portato al successo dai canestri finali dell'ex Avellino Joe ...

Le Vibrazioni al Festival di Sanremo 2018 a tutto rock Con la grintosa Così Sbagliato (video) : Stoccata iniziale per Le Vibrazioni al Festival di Sanremo 2018, dove Così Sbagliato è rientrata tra i brani a basso gradimento della giuria demoscopica nella serata d’apertura della kermesse. La band di Francesco Sarcina, fresca fresca di reunion, non ha però alcuna intenzione di arrendersi e non perde la grinta e l’attitudine rock che da sempre la contraddistingue, dimostrandosi decisa a ribaltare il risultato. Il nuovo meccanismo della ...

Torino-Udinese : De Silvestri... alla Rocky - Maxi Lopez Con stile : TORINO - Domenica al Grande Torino arriva l'Udinese di Oddo che punta all'Europa, proprio come i granata. E tra i bianconeri ecco l'ex più atteso: Maxi Lopez. L'argentino è sbarcato su Instagram da ...

Israele vs Libano - al via la partita degli idrocarburi. L'Italia - Con Eni - a fianco di Beirut : La scelta è anzitutto politica e rappresenta un atto ostile nei confronti d'Israele. Il giacimento Leviathan è il più grande mai scoperto nel Mediterraneo, in quella zona definita "bacino del levante"...

Israele vs Libano - al via la partita degli idrocarburi. L'Italia (Con Eni) a fianco di Beirut : Israele versus Libano: venerdì prossimo si apre ufficialmente la "partita degli idrocarburi". Una sfida a cui partecipa, a fianco del Paese dei Cedri, L'Italia (Eni), la Francia (Total) e la Russia (Novatek). Venerdì 9 febbraio, il governo di Beirut firmerà il contratto con il consorzio italo-franco-russo per le prime esplorazioni d'idrocarburi nel Mediterraneo. Due blocchi sono coinvolti nei lavori di esplorazione, uno dei ...

Sanremo 2018 - in streaming da CasaSiae il Tè Con l'artista di Rockol e iCompany : Le Vibrazioni - VIDEO : 07 feb 2018 - Rockol e iCompany organizzano il Tè con l'artista, ogni giorno alle 17, in diretta sui social e sul web dal salotto di Casa Siae Area Sanremo: una mezz'ora di chiacchiere in tranquillità ...

Ezpeleta Controcorrente : "In MotoGP le grid girl ce le teniamo" : La moto elettrica però è una serie che non si può scindere dalla MotoGP: deve essere parte di questo mondo anche per la copertura tv, non si può staccare come ha fatto la Formula E, nemmeno in futuro.

Ruby ter - pm Roma : processare BerlusConi : 15.26 La Procura di Roma ha chiesto il rinvio a giudizio per Silvio Berlusconi e per il cantante Mariano Apicella nell'ambito di uno dei filoni dell'inchiesta Ruby ter,spostato da Milano nella Capitale per competenza territoriale. L'ex presidente del Consiglio è accusato di corruzione,Apicella di corruzione e falsa testimonianza.Secondo i pm,Berlusconi avrebbe pagato il cantante per indurlo a falsa testimonianza sul caso "olgettine" e il primo ...

Processo Ruby Ter - la Procura di Roma chiede rinvio a giudizio per Silvio BerlusConi e Mariano Apicella : rinvio a giudizio per corruzione e per falsa testimonianza. È la richiesta dei magistrati della Procura di Roma nei confronti di Silvio Berlusconi e di Mariano Apicella nell’ambito di uno dei filoni, giunto da Milano per competenza nella Capitale, dell’indagine Ruby ter. L’ipotesi di reato a carico dell’ex presidente del Consiglio è di corruzione, mentre il cantante risponde di corruzione e falsa testimonianza. Secondo l’accusa Berlusconi ...

