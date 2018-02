Con quasi 10 miliardi di euro Louis Vuitton traina il business di Lvmh Ma la nuova

Sicilia : stipendi Ars - intesa quasi raggiunta - prossimo inContro 14 febbraio (2) : (AdnKronos) - "Quello che abbiamo ottenuto durante la trattativa è un bel risultato - sottolinea Assenza - perché se non avessimo reintrodotto i tetti scaduti a fine anno, l’aggravio per le casse dell’Ars sarebbe stato di 920mila euro solo per il 2018. Inoltre, abbiamo ribadito la previsione di lasc

Usa : accordo in Senato sul budget - shutdown quasi sCongiurato : New York, 7 feb. , askanews, Il leader della maggioranza repubblicana al Senato statunitense, Mitch McConnell, ha annunciato che è stato raggiunto un accordo con i democratici sul budget per il 2018 e ...

Simone Inzaghi - il retroscena : dopo Lazio-Genoa - quasi rissa Con Felipe Anderson : Brutta partita e dopogara peggiore per Simone Inzaghi . dopo l'inattesa sconfitta della sua Lazio all'Olimpico contro il Genoa , secondo Sport Mediaset l'allenatore biancoceleste sarebbe stato protagonista di un durissimo faccia a faccia con un suo giocatore, il brasiliano Felipe Anderson . I due avrebbero addirittura sfiorato la rissa.

“Insopportabile”. Isola dei Famosi - senza Francesco è tutta un’altra cosa. E ora che Monte è tornato in Italia ha deciso di racContare tutta la verità - senza filtri. Ecco la Confessione a sorpresa dell’ex di Chechu che - dopo le (quasi) corna - ha dovuto incassare un altro brutto colpo : Isola dei Famosi, quest’anno c’è davvero da divertirsi. Si fa per dire… Beh, dopo la bomba sganciata durante l’ultima puntata da Eva Henger (che poi è stata eliminata) è successo il finimondo. Ormai lo sanno anche i muri ma è meglio ribadire: la Henger ha accusato Francesco Monte di aver portato della droga all’Isola dei Famosi. E, ovviamente, è scoppiato il finimondo. La produzione del reality ha cercato delle prove per inchiodare Monte ma non ...

''M'innamoro e giro il mondo (quasi) gratis" - il tindersurfer si racConta : Otto paesi, 20 città, 3000 incontri grazie all'app di dating: Antohony Botta, belga di 25 anni, usa gli incontri per risparmiare sull'alloggio. Ma a qualcuno...

Puggioni svela : “era quasi impossibile farmi muovere da Genova - ecco come mi ha Convinto Vigorito” : Domenica sera nel match tra Benevento e Napoli, Christian Puggioni ha fatto il suo esordio con la maglia dei ‘Sanniti’. Ai tifosi della Sampdoria avrà sicuramente fatto effetto vedere il portiere con dei colori diversi da quelli blucerchiati. Lo stesso Puggioni ai microfoni di ‘OttoGoal’ ha spiegato come era quasi impossibile che si trasferisse da Genova ma il patron Vigorito è riuscito a convincerlo: “Era quasi ...

Migranti - guerra di cifre sugli irregolari : 200mila gli "ufficiali" - ma dati recenti ne Contano quasi 500mila : I centri di accoglienza ospitano 187mila persone. Romena la comunità straniera più numerosa nel nostro Paese: quasi un milione e 169mila residenti

Quasi 80 App e Giochi sContati e gratis sul Play Store primo weekend Febbraio : Quasi 80 app e Giochi gratis scontate il primo weekend di Febbraio 2018 dove risparmiare oltre 200 euro sul Google Play Store Oltre 70 applicazioni e Giochi gratis e scontate per Android per inizio Febbraio Aggiorniamo la lista delle applicazioni gratis o scontate ed ora sono oltre 70 app scontate tantissime applicazioni gratis per Android per un valore di oltre […]

Mercato di gennaio - (quasi) tutti sContenti agli esami di riparazione : L'inverno del nostro scontento. Potrebbe intitolarsi come il romanzo di Steinbeck il calcioMercato di gennaio, un vero e proprio esame di riparazione per i direttori sportivi e i loro collaboratori. Fino al 31 del primo mese del nuovo anno fibrillano tutti più del solito, impegnati chi per rinfoltire una rosa rivelatasi più spelacchiata dell'abete natalizio di piazza Venezia a Roma, chi per mettere ordine in ciò che ordine ...

Figc - Costacurta : 'Di Biagio sarà il traghettatore dell'Italia. BerlusConi non mi ha chiamato - sono quasi offeso' : 'Se Berlusconi mi ha chiamato? No, non mi ha chiamato. Non ci avevo neanche pensato, ma sono in mezzo a un frullatore. Adesso però che mi ci fate pensare sono anche un pochino offeso?'. Alessandro ...