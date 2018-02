«Con il centrodestra a capo delle amministrazioni il paese può risollevarsi»

Il centrodestra si spacca di nuovo : qual è la proposta di BerlusConi sui Condoni : Una nuova crepa divide il centrodestra: è il condono edilizio, proposto da Silvio Berlusconi e seccamente bocciato da Matteo Salvini. Meno tranchant Giorgia Meloni, che però tiene a precisare che bisogna fare dei distinguo e andare nel merito della questione. Una nuova spaccatura che spinge il leader di Forza Italia a correggere il tiro e fare una sorta di retromarcia, mentre gli avversari politici sparano a zero sul Cavaliere e ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 8 febbraio : SConsigli per il voto – I 76 impresentabili. Inquisiti in lista : centrodestra batte Pd e soci 41 a 30 : Al voto impresentabili. Tutti i candidati con la macchia. Le pagine gialle dei peggiori 76 Ci risiamo – Niente liste pulite nemmeno per il nuovo Parlamento di RQuotidiano Ferrara logora chi ce l’ha di Marco Travaglio Io non so come dirlo, perché mi sa che Renzi il Fatto lo legge ancora. Però dài, pazienza. Matteo, se stai leggendo, tieniti forte, fatti coraggio e tròvati una sedia comoda, meglio una poltrona, ché certe notizie ...

BerlusConi : "Centrodestra sopra 40% | Il razzismo non si combatte solo Con le leggi" : "solo noi possiamo assicurare una maggioranza di governo. Io dico no a nessun altro governo che non esca dalle urne". Così il leader di Forza Italia Silvio Berlusconi su Radio 24 che poi ha aggiunto: "Il razzismo non si combatte solo con le leggi"

Silvio BerlusConi/ Elezioni 2018 : “Sì a un Condono. Pd o M5s? Voto sprecato - ma vincerà il centrodestra” : Silvio Berlusconi sulle Elezioni 2018: “Sì al condono. Pd o M5s? Voto sprecato, ma vincerà il centrodestra”. Il leader di Forza Italia ha parlato anche della manifestazione anti-inciuci(Pubblicato il Wed, 07 Feb 2018 11:45:00 GMT)

Il centrodestra è al 39-40%. BerlusConi : Pd e M5S fuori gioco : "Il Partito democratico è al 21-22%, il Movimento 5 stelle al 27%: quindi non sono in alcun modo in grado di raggiungere il 40% necessario per avere una maggioranza. La coalizione del centrodestra è al 39-40% ed è l'unica protagonista in campo che può aspirare di arrivare al 40, speriamo al 45%, che garantirebbe un governo con una serissima maggioranza". Ai microfoni di Radio 24 Silvio Berlusconi guarda alle elezioni del 4 ...

Il centrodestra del Cav. può vincere - ma Con Salvini non può governare : A un mese esatto ormai dalla fine della campagna elettorale il centrodestra ha un problema che neppure il centrodestra può ammettere a se stesso: i sondaggi del centrodestra, da tempo, non salgono più.

Di Maio al Contrattacco : “I nostri impresentabili? Ecco quelli di Pd e centrodestra” : «I nostri candidati sono impresentabili? Ecco tutti quelli degli altri». Dopo l’attacco di Matteo Renzi, che aveva parlato degli impresentabili pentastellati presenti nelle liste elettorali, Luigi Di Maio punta il dito a sua volta postando sul blog delle Stelle l’elenco dei candidati «della vergogna» del Pd e del centrodestra: la lista va da «Luca...