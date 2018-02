Con 8 milioni di copie | NBA 2K18 è il capitolo più venduto della serie

Martinez-Inter : c’è una clausola da 90 milioni di euroAnche il presidente Conferma il prossimo affare : Martinez-Inter: c’è una clausola da 90 milioni di euroAnche il presidente conferma il prossimo affare Il numero uno del Racing de Avellaneda ha “annunciato” il trasferimento: “Il ragazzo ha espresso il desiderio di giocare nell’Inter” Continua a leggere L'articolo Martinez-Inter: c’è una clausola da 90 milioni di euroAnche il presidente conferma il prossimo affare sembra essere il primo su NewsGo.

Ora legale - risparmi per 100 milioni all'anno. Ma Con i Condizionatori non è più l'Italia degli anni '70 : Nell'immaginario di tutti - ma anche per gli effetti concreti che produce - l'ora legale nasce per ridurre i consumi di energia elettrica. Del resto, prima che venisse adottata definitivamente per ...

Sanremo 2018 - ascolti tv : il Festival si Conferma nella seConda serata Con 10 milioni di telespettatori : ascolti tv, Sanremo 2018 giorno 2 La conferma arriva dai numeri, sono stati 9 milioni 687 mila, pari al 47.7% di share, i telespettatori che hanno seguito su Rai1 la seconda serata del Festival di Sanremo di Claudio Baglioni, Michelle Hunziker e Pierfrancesco Favino, offrendo nel giorno forse più difficile per la kermesse canora il segno che questa edizione piace e piace molto. Nel 2017 il secondo giorno del Festival condotto da Carlo Conti e ...

PlayerUnknown's Battlegrounds a quota 4 milioni di giocatori su Xbox One - Microsoft celebra il traguardo Con loot crates gratuiti : Gli ultimi numeri relativi a uno dei più importanti fenomeni videoludici, PlayerUnknown's Battlegrounds, ci parlavano di ben 26 milioni di copie vendute su PC e Xbox One. Un risultato di tutto rispetto per il famoso titolo che, però, sembra abbia registrato un calo dei giocatori sulla piattaforma Steam negli ultimi 30 giorni.Ora si torna a parlare di PlayerUnknown's Battlegrounds per console con ottime notizie, infatti, come segnala ...

LAUTARO MARTINEZ ALL'INTER / Dall'Argentina : affare da 20 milioni di euro - c'è la firma sul pre-Contratto : LAUTARO MARTINEZ: “L’Inter mi vuole, ne sono orgoglioso”, le parole del talento argentino. Esce allo scoperto il classe 1997 di proprietà del Racing di Avellaneda, nel mirino nerazzurro(Pubblicato il Wed, 07 Feb 2018 16:35:00 GMT)

Sanremo. Fiorello superstar : 17 - 2 milioni di telespettatori per il duetto Con Baglioni : Scoppia intanto il caso Meta-Moro: brano non inedito? E c'è già chi parla di squalifica. Max Gazzè ospite del Dopofestival condotto da Edoardo Leo e Carolina Di Domenico, storica voce di Radio2

Luis Alberto rinnova Con la Lazio - guadagnerà circa 2 milioni a stagione : Rinnovo Luis Alberto, dopo le ottime prestazioni che hanno caratterizzato la sua stagione, lo spagnolo ha prolungato il suo rapporto con i biancocelesti. L'articolo Luis Alberto rinnova con la Lazio, guadagnerà circa 2 milioni a stagione è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

