Commozione per Pippo Baudo all'Ariston

Al Festival di Sanremo,standing ovation per Il Volo, che hanno omaggiato Sergio Endrigo assieme a Claudio Baglioni con 'Canzone per te', e per un emozionatoche ha raccontato le sue 13 edizioni della kermesse. Biagio Antonacci ha duettato 'Mille giorni di te e di me' con Baglioni.Poi, Sting ha interpretato 'Muoio per te' di Zucchero.E con Shabby in 'Don't make me wait'. Platea in estasi per la seconda serata del festival, in attesa della classifica parziale dei 'Campioni'. Tutto il festival su www.raiplay.it(Di giovedì 8 febbraio 2018)