Come fare screenshot Mac

Spotify - Come fare le playlist su misura e altri consigli per usarlo meglio : Mentre Spotify si prepara a testare un’applicazione autonoma dedicata all’ascolto delle sole playlist (si chiama Stations e per ora è in diffusione in Australia) c’è una simpatica piattaforma, battezzata Nelson, che ci consente di generare playlist intervenendo sui parametri dell’algoritmo di raccomandazione del servizio di streaming. In altre parole, Nelson produce una selezione automatica di brani, cioè appunto sforna playlist, in base alle ...

Bonus acqua 2018 : requisiti e Come fare la domanda : Il Bonus acqua 2018 consiste in un'agevolazione rivolta a tutte le famiglie che risultano avere un reddito economico particolarmente basso e che quindi, per legge, avranno la possibilità di avere contemplato uno sconto sulla bolletta dell’acqua. Di seguito verranno elencati i requisiti di idoneità per accedere all’agevolazione prevista dallo stato e i termini stabiliti per poter presentare la domanda. Chi può chiedere il Bonus acqua 2018 e i ...

Virus WhatsApp : cosa fare e Come difendersi : Fin quando si tratta di una “catena” – per quanto siano noiose – tutto bene, ma se si tratta di una vera e propria truffa allora la storia è ben diversa! Un Messaggio WhatsApp Virus non è altro che una bufala creata appositamente per ingannare allo scopo di rubare informazioni, soldi, o peggio ancora, danneggiare il vostro dispositivo con un Virus. Ma difendersi è facile, e contrattaccare lo è ancora di più! In questa ...

Inserire ThisCrush su Instagram : Come fare : Avete sentito parlare di ThisCrush ma non sapete assolutamente cosa sia? Si tratta dell’ultima tendenza che sta spopolando sul web, soprattutto fra i più giovani. ThisCrush è un sito web pensato per l’invio di messaggi anonimi. Ne esistono tanti direte voi. Da Sarahah a Ask.fm, questi servizi sono sempre stati molto utilizzati. Sul web sono molti gli screenshoot che mostrano ThisCrush su Instagram, e se vi state chiedendo come ...

Tumore al testicolo - aumentano i casi in Italia : Come fare prevenzione : I tumori uro-genitali sono in aumento nel nostro Paese, in particolare il cancro al testicolo. Questa malattia, che interessa soprattutto i giovani con meno di 40 anni, sta registrando un +3% di nuovi casi l’anno. Ma gli Italiani sembrano non prestare abbastanza attenzione al proprio benessere. Infa

Scegliere un Sindaco di Società o un Revisore dei Conti fuori da imposizioni puntando sulla vera professionalità : ecco Come fare! : Sono pochi i commercialisti che hanno scelto di svolgere la professione assumendo esclusivamente incarichi di Sindaco di Società e Revisore legale dei Conti. Tra questi citiamo Franco Grieco che da ...

WhatsApp - volete salvare messaggi importanti? Ecco Come fare Video : I sistemi di messaggistica istantanea oramai sono una certezza per molti utenti #Smartphone: proprio perché oramai è il mezzo di comunicazione preferito da molti per la velocita' e la facilita' di utilizzo. Ci sono funzioni uniche ed innovative che sono oramai diventate talmente apprezzate a tal punto che gli sviluppatori di sistemi di messaggistica istantanea come #WhatsApp, #Telegram o Messenger di Facebook continuano a lavorare per cercare di ...

Elezioni - Civati (Leu) : “Larghe intese post voto? Dobbiamo chiedere ai nostri elettori cosa fare - Come avviene in Germania” : “Liberi e uguali in un esecutivo di larghe intese, nel caso non ci sia una maggioranza in grado di governare dopo il voto? Il nostro leader Grasso ha spiegato che sarebbe possibile solo per cambiare la legge elettorale“. Così, a margine della presentazione del libro di Riccardo Staglianò “Lavoretti”, Giuseppe Civati ha replicato sull’ipotesi di possibili convergenze post-voto, evocate già da D’Alema. Civati, ...

Quanto è Fico fare impresa Come Farinetti. Lascia a casa 90 collaboratori neoassunti : Che anche il Re Mida dell'agroalimentare italiano, Oscar Farinetti, stavolta abbia fatto il passo più lungo della gamba? La sua nuova Disneyland del cibo fuori Bologna, battezzata Fico perché anche il nome dev'essere brillante (sta per «Fabbrica Italiana contadina», fa figo anche citare la civiltà contadina), non sembra decollare come le altre creature dell'inesauribile imprenditore di Alba, già grande sponsor ...

Come fare segnalibri origami Angry Birds : Dando libero sfogo alla vostra fantasia potrete realizzare anche dei segnalibri ispirati agli animali, oltre che ad altri personaggi del mondo delle fiabe. Altrettanto simaptico e utile sarà vedere ...

Come fare backup su iCloud : Per i possessori di dispositivi Apple, una delle funzionalità essenziali è l’archiviazione sul cloud con iCloud. Questo servizio ci consente di salvare foto, video, app e musica senza occupare la memoria del nostro dispositivo. Inoltre è indispensabile nel momento in cui vogliamo ripristinare un backup effettuato con iCloud. Come dite? Non sapete Come si effettua un backup con iCloud? Ve lo facciamo vedere subito! Come effettuare un backup ...

Analisi Logica online gratis e automatica : Come fare per risolvere gli esercizi con un risolutore di una frase : Tutti nella nostra vita scolastica ci siamo imbattuti nella temutissima Analisi Logica, ovvero l’Analisi di ogni parola all’interno della frase in base alla quale va poi indicata la sua funzione. La tecnologia però fa passi da gigante, e se prima ci toccava armarci di dizionario o enciclopedie per riuscire ad effettuare una corretta Analisi di un testo, oggi questo è in buona parte superato e basta fare affidamento a dei siti seri e di facile ...

Donsah-Torino - la querelle continua : ecco Come potrebbe sbloccarsi l’affare : Donsah-Torino, una delle trattative più lunghe di sempre. E’ infatti dal mese di giugno che i granata tentano di prendere il calciatore del Bologna in una trattativa che potrebbe essere definita una telenovela di mercato. Adesso il tempo stringe in questa sessione invernale e dunque le parti sono pronte ad un nuovo incontro per stabilire il da farsi. Mancano infatti alcuni dettagli importanti per portare a completamento il passaggio in ...