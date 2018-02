Coco | svelata online la scena musicale iniziale | poi tagliata

wired

(Di giovedì 8 febbraio 2018) L’ultimo film della Disney Pixar,, ha commosso tutti con la sua storia legata a storie familiari e al ricordo dei propri morti. Ambientato in Messico proprio durante il pittoresco Día de Muertos, vede il giovane protagonista Miguel sfidare il veto della sua famiglia sulla musica e finire nell’aldilà per salvare la memoria dei suoi cari. Fra canzoni romantiche e strazianti ricongiungimenti, il film ha stupito per i suoi colori e per il trattamento struggente dei sentimenti. Watch this exclusive spirited opening musical number from #Pixaryou didn't see: https://t.co/EKwL7RX8OE pic.twitter.com/Q2weNTWCja — USA TODAY Life (@usatodaylife) February 6, 2018 Per gli appassionati del film in queste ore è stato diffuso su internet un contenuto finora rimasto inedito. Prima del suo arrivo in dvd e digitale sul mercato americano, infatti, ecco che i registi di ...