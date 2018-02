: Cina. Incidente in cantiere, 8 morti - NotizieIN : Cina. Incidente in cantiere, 8 morti - CybFeed : #BreakingNews Cina. Incidente in cantiere, 8 morti - leonescorpione : RT @euronewsit: Shanghai: furgone in fiamme sulla folla, 18 feriti. Ma non è un attentato -

Sono otto le vittime e tre i dispersi di un graveavvenuto questa mattina in undella città cinese di Foshan, nel Guangdong, per la costruzione della metropolitana. Il collasso della sezione di una strada, all'origine della tragedia, è avvenuto alle 8:40 locali(l'1:40 in Italia) Nove persone,secondo i media locali,sono state subito soccorse e trasportate in ospedale in condizioni stabili. Le autorità hanno avviato le indagini per ricostruire cause e dinamiche dei fatti(Di giovedì 8 febbraio 2018)