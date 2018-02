Castelfrigo | terzo giorno di blocco delle merci Cgil | “Qui fino a quando non saranno

ilfattoquotidiano

: RT @er_flai: #Castelfrigo: Terzo giorno di blocco totale delle merci in entrata e in uscita. La lotta continua, anche con... - CGILModena : RT @er_flai: #Castelfrigo: Terzo giorno di blocco totale delle merci in entrata e in uscita. La lotta continua, anche con... - ufranciosi : Castelfrigo: Terzo giorno di blocco totale delle merci in entrata e in uscita. La lotta continua, anche con... - er_flai : #Castelfrigo: Terzo giorno di blocco totale delle merci in entrata e in uscita. La lotta continua, anche con... -

(Di giovedì 8 febbraio 2018)di blocchidi fronte alladi Castelnuovo Rangone, nel modenese. Continua il presidio dei lavoratori di fronte ai tre cancelli dell’azienda di lavorazionecarni per impedire l’ingresso e l’uscita dei camion, per chiedere il reintegro dei 75 lavoratori licenziati. Il tentativo di mediazione arrivato ieri 7 febbraio dopo un incontro tra i dirigenti dellae il prefetto di Modena Maria Patrizia Pa è stato respinto dai sindacati. Sul tavolo, la promessa di assumere 4 persone da attingere tra i 126 lavoratori dichiarati in esubero (in sciopero dal 17 ottobre scorso e da 50 giorni in presidio permanente in via Allende) attraverso un’agenzia interinale, la Sapiens di Mantova, secondo le stesse modalità con cui sono stati inseriti, proprio tre giorni fa, altri sei lavoratori, selezionati dall’azienda tra coloro che non avevano mai ...