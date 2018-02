Calo demografico record | Giorgia Meloni | Un bollettino di guerra

Biancofiore ha capito la ragione del Calo demografico in Italia : "Non si fanno figli perché non si fa più all'amore" : calo delle nascite in Italia? Michaela Biancofiore sa il perché. "Non si fanno figli perché non si fa più all'amore". Lo dice la deputata di Forza Italia in un'intervista al Fatto Quotidiano a proposito del calo della natalità fotografato dall'Istat in un report di qualche giorno fa. "È il tempo che non troviamo più, il senso della felicità che sembra irraggiungibile, il desiderio oramai riposto ...