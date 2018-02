Calciomercato Juventus | Audero convince sempre di più | tre club di Serie A sul portiere

Calciomercato Inter - Guarin annuncia : “voglio tornare. Trattativa con la Juventus? Ecco come andò” : Calciomercato Inter – Fredy Guarin chiama l’Inter. Il colombiano ha annunciato senza giri di parole, ai microfoni della ‘Gazzetta dello Sport’, di voler tornare in nerazzurro: “L’Inter è la mia famiglia, riportatemi a casa. I soldi non sono un problema, pur di tornare accetterei anche un quinto dello stipendio attuale (guadagna circa 10 milioni di euro, ndr). L’anno scorso ne parlai con Ausilio, ma le condizioni ...

La #Juventus ha deciso di non muoversi sul mercato nella sessione invernale, dal momento che la squadra sta giocando molto bene ed è in lotta su tre fronti. Marotta e Paratici, dunque, hanno rimandato tutto alla prossima sessione di #Calciomercato estivo. Il primo acquisto del club bianconero a giugno potrebbe essere Emre Can, forte centrocampista tedesco di proprieta' del Liverpool. La Juventus, comunque, segue anche alcuni giocatori di ...

Calciomercato Juventus - futuro Asamoah : parla l’agente - gli aggiornamenti : Federico Pastorello, agente tra gli altri di Asamoah, intervistato dai microfoni di ‘TuttoSport’, ha fatto un punto sul futuro dell’esterno ghanese in scadenza di contratto con la Juventus e per il quale si era parlato di un addio già la scorsa estate e nel mercato invernale: “Lascia Torino in estate a parametro zero? Non è ancora detto. Alla Juve sta bene e sta giocando anche di più, però dopo tanti anni in Italia non escludo ...

Calciomercato Juventus – Gonzalo Higuain è reduce dalla sua prima tripletta con la maglia della Juventus, realizzata contro il Sassuolo nel rotondo 7-0 dell'Allianz Stadium. Il 'Pipita' ora dovrà cercare di trascinare i bianconeri anche in Champions League con l'andata degli ottavi in programma sempre allo Stadium martedì 7 marzo contro il Tottenham. L'attaccante argentino, arrivato nell'estate 2016 per ...

Calciomercato Juventus - Mandragora convince : occhi di Genoa e Sampdoria : Calciomercato Juventus – Un calciatore che si sta mettendo in grande mostra in questo campionato è il centrocampista Rolando Mandragora, il calciatore con grandi prestazione sta trascinando il Crotone, la squadra di Walter Zenga è reduce dal pareggio sul campo dell’Inter. Il calciatore è di proprietà della Juventus ed al termine della stagione tornerà alla base per poi essere ceduto nuovamente in prestito. Difficile un nuovo accordo ...

Calciomercato Juventus - dall'Inghilterra : 'Arsenal su Rugani' : LONDRA , Inghilterra, - Daniele Rugani nel mirino dei 'gunners' per la prossima stagione. Secondo il Daily Star, infatti, l'Arsenal, dopo aver fallito l'assalto a David Luiz , Chelsea, e Kostas ...

Svolta Juventus - arriva il vero “grande colpo” per il Calciomercato : La Juventus ha piazzato in queste ore un grande colpo che potremmo definire “di mercato”. Il Corriere di Torino rivela infatti che sarebbe ad un passo il rinnovo del contratto di due cardini del calciomercato bianconero, vale a dire Marotta e Paratici. Coloro i quali hanno costruito la grande squadra che è adesso la Juventus, proseguiranno dunque la propria “missione” in casa bianconera. Un colpo davvero importante per la ...

Calciomercato Juventus : Pellegrini - il piano dei bianconeri : La Juventus, non è una novità, vuole ringiovanire il centrocampo per giugno: per questo motivo Marotta e Paratici stanno vagliando il mercato in lungo ed in largo alla ricerca di calciatori di prospettiva ma già pronti per fare il grande salto. Dopo aver di fatto blindato Emre Can, il nome che circola da tempo è quello di Lorenzo Pellegrini, talentuoso mediano classe ’96 di proprietà della Roma. La Vecchia Signora ha un piano per ...

Calciomercato Juventus - il centrocampo del futuro : dopo Can - ecco Pellegrini : TORINO - Un nazionale tedesco di 24 anni e un nazionale italiano di 22 per 25 milioni. Totali, non 25 per ciascuno. Giuseppe Marotta e Fabio Paratici lavorano a un doppio colpo che, visti i prezzi del ...

Calciomercato Juventus - a sinistra in pole Gaya o Darmian : TORINO - Il centrocampo è al centro delle strategie di mercato di Marotta e Paratici , nelle quali però anche le fasce difensive occupano un posto importante. In scadenza di contratto ci sono ...

La #Juventus non ha acquistato nessun giocatore nella scorsa sessione di #Calciomercato invernale, ma Beppe Marotta e Fabio Paratici stanno gia' lavorando per la prossima stagione. Uno dei primi acquisti del club bianconero nella prossima sessione estiva dovrebbe essere Emre Can, forte centrocampista tedesco che milita nelle fila del Liverpool. Il giocatore venticinquenne ha gia' un accordo con il club bianconero, sulla base di un contratto di ...

Calciomercato Juventus - per Rincon al Torino è scattato l'obbligo di acquisto : Torino - 'La Juventus comunica che, a seguito del verificarsi delle condizioni contrattuali prestabilite, è scattato l'obbligo di acquisto a titolo definitivo del diritto alle prestazioni sportive del ...

Calciomercato Juventus/ News - osservatori bianconeri volano in Turchia per Harun Tekin: osservatori bianconeri volano in Turchia per seguire da vicino Harun Tekin nel match Bursaspor-Besiktas.

Calciomercato - Carrasco : vamos - Juventus! : TORINO - ' E' un'ipotesi fantasiosa, non l'abbiamo mai trattato '. Beppe Marotta ha detto la verità su Yannick Ferreira Carrasco : il 24enne attaccante esterno è stato oggetto di sondaggi, però tutt'...