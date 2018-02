Calcio | chi sarà il CT dell’Italia? Billy Costacurta | “Mancini non è l’unico | 6-7 nomi

Calciomercato Roma - Monchi tenta lo sgambetto al Napoli : a giugno assalto a Verdi : Calciomercato Roma – Simone Verdi è stato uno dei grandi protagonisti del mercato di gennaio. L’esterno offensivo del Bologna sembrava ad un passo dal Napoli, con le due società che avevano trovato l’accordo economico. Il giocatore si è preso qualche giorno per pensarci dopodichè ha deciso di rimanere in rossoblù almeno fino a giugno rifiutando il trasferimento alla corte di Sarri. Verdi però è destinato ad essere protagonista ...

Chiellini shock : "Guardiola ha rovinato il Calcio. Conte il migliore. E su Bonucci dico questo : Clamorose affermazioni del difensore della Juventus Chiellini che attacca in maniera diretta Guardiola, esalta Conte. E sull'ex compagno di squadra Bonucci… LaPresse/Alfredo Falcone Affermazioni ...

Calcio a 5 - Ricardinho chiama Sergio Ramos : Ricardinho, 5 volte miglior giocatore al mondo, in questi Europei ha segnato 6 gol in 3 partite. Europei Calcio a 5: Ricardinho, chiamata a Sergio Ramos Protagonista in campo ma non solo: ieri, dopo ...

Renzi sui diritti tv : 'Chiudere subito per rilanciare il Calcio italiano' : ... ha parlato ai microfoni di Rtv38 della questione legata ai diritti tv: 'Speriamo di riuscire a chiudere rapidamente: l'importante è che il campionato italiano torni a essere il più bello del mondo. ...

Attacco shock di Chiellini a Guardiola : “ha rovinato il nostro Calcio…” : Giorgio Chiellini ha rilasciato una lunga e interessante intervista ai microfoni del ‘Daily Mail’. Il difensore bianconero ha analizzato il momento del calcio italiano ed è tornato a parlare della mancata qualificazione della Nazionale ai Mondiali di Russia 2018: “Quello di giugno non sarà un buon mese, per me sarà come vivere con un pugnale nello stomaco. Leggerò gli articoli e controllerò i risultati, ma non credo che ...

Calciomercato Juventus - clamorosa rivelazione : “ecco chi potrebbe essere l’erede di Higuain” : Calciomercato Juventus – Gonzalo Higuain è reduce dalla sua prima tripletta con la maglia della Juventus, realizzata contro il Sassuolo nel rotondo 7-0 dell’Allianz Stadium. Il ‘Pipita’ ora dovrà cercare di trascinare i bianconeri anche in Champions League con l’andata degli ottavi in programma sempre allo Stadium martedì 7 marzo contro il Tottenham. L’attaccante argentino, arrivato nell’estate 2016 per ...

Calciomercato Juventus - Mandragora convince : occhi di Genoa e Sampdoria : Calciomercato Juventus – Un calciatore che si sta mettendo in grande mostra in questo campionato è il centrocampista Rolando Mandragora, il calciatore con grandi prestazione sta trascinando il Crotone, la squadra di Walter Zenga è reduce dal pareggio sul campo dell’Inter. Il calciatore è di proprietà della Juventus ed al termine della stagione tornerà alla base per poi essere ceduto nuovamente in prestito. Difficile un nuovo accordo ...

Calciomercato Milan - non solo Strinic : occhi su un altro parametro zero - i dettagli : Calciomercato Milan – I 230 milioni di euro spesi dal Milan la scorsa estate in sede di Calciomercato hanno consentito ai rossoneri di rifondare la squadra con ben 11 nuovi innesti. I frutti del lavoro svolto da duo Fassone-Mirabelli si stanno cominciando a vedere anche se non tutti i colpi messi a segno stanno rendendo secondo le aspettative, vedi Andrè Silva e Kalinic. In ogni caso in vista della prossima campagna acquisti la strategia ...

“La più odiata dagli italiani” di Davide Bacchilega : il Calcio ed il vizio di truccare i risultati delle partite : Se solo potessi aggiungere gli effetti sonori a questa recensione, aggiungerei una bella risata iniziale: io che leggo un romanzo che parla di calcio è una barzelletta come poche. Ho letto tre libri di Davide Bacchilega su cinque, partendo da “I romagnoli ammazzano al mercoledì”; avendo adorato il primo, sono passata a “Più piccolo è […]

Calciomercato Napoli/ News - Verdi e Chiesa : due idee sempre di moda (Ultime notizie) : Calciomercato Napoli, ultime notizie legate alla squadra di Maurizio Sarri: la compagine partenopea non perde di vista il gioiello Chiesa e ripensa a Simone Verdi(Pubblicato il Tue, 06 Feb 2018 11:55:00 GMT)

Calcio - Gigi Di Biagio CT dell’Italia ad interim : sulla panchina azzurra per le amichevoli primaverili : Luigi Di Biagio sarà il CT della Nazionale Italiana di Calcio per le due partite amichevoli contro Argentina e Inghilterra in programma a marzo. Roberto Fabbricini, Commissario della FIGC, ha affidato l’incarico all’attuale tecnico dell’Under21 durante l’incontro che si sta svolgendo presso la FederCalcio e a cui sta partecipando anche Alessandro Costacurta che è anche a caccia del CT che siederà sulla panchina a partire ...

