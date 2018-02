Bob | Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 | tutti i convocati e l’elenco completo dei

Bob - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : quando gareggiano gli italiani? Tutti i giorni e gli appuntamenti con gli azzurri in gara : Il programma dei Giochi Olimpici di PyeongChang 2018 è particolarmente ricco, tra allenamenti e gare, per quanto riguarda il bob, ma i colori italiani entreranno in scena solamente sul finale della kermesse coreana. L’Italia, infatti, sarà rappresentata solamente nel bob a 4 (con il quartetto composto da Simone Bertazzo, Simone Fontana, Lorenzo Bilotti e Mattia Variola), che assegnerà le medaglie nelle giornate di sabato 24 febbraio (con ...

Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 – Ci sarà il Ghana : Akwasi Frimpong fa la storia dello skeleton! Dopo atletica e Bob ce l’ha fatta! : Ci sarà anche il Ghana alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018: il Paese africano parteciperà ai Giochi riservati agli sport della neve e del ghiaccio grazie ad Akwasi Frimpong che gareggerà nello skeleton. Il 32enne ha inseguito a lungo la rassegna a cinque cerchi e finalmente ha realizzato il sogno che aveva fin da bambino. A otto anni si era trasferito in Olanda dove aveva iniziato a praticare atletica leggera con discreti risultati ma ...

Bob - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : tutti gli orari e il programma delle gare. Il calendario completo e le date : Dieci giorni di bob ad altissimi livelli quelli previsti per i Giochi Olimpici di PyeongChang 2018. Le tre competizioni previste, bob a 2 uomini e donne e bob a 4, tra allenamenti e gare impegneranno gli atleti dal 15 al 25 febbraio, anche se le medaglie saranno assegnate il 18 e 19 febbraio per quanto riguarda il bob a 2 uomini, il 20 e 21 febbraio per il bob a 2 donne e il 24 e 25 febbraio per il bob a 4. Andiamo, dunque, a conoscere nel ...

Bob - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : i favoriti e i pretendenti alle medaglie gara per gara. Possibili sorprese e speranze italiane : Saranno tre, come consuetudine, le gare in programma a PyeongChang 2018 per quanto riguarda il bob. Sulla pista dell’Alpensia Sliding Centre vedremo bob a 2 e bob a 4 maschili, e bob a 2 donne. La Germania vuole fare la voce grossa in questa edizione dei Giochi Olimpici, ma Canada e Stati Uniti proveranno a renderle dura la vita. L’Italia si presenta solamente nel bob a 4 con poche chance di puntare alle medaglie. Andiamo a conoscere ...

Bob - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : i convocati dell’Italia ai raggi X : L’Italia si avvicina a PyeongChang con alcune certezze, diversi sport nei quali è in difficoltà, ed altri dove vuole rilanciarsi. Uno tra questi è, senza dubbio, il bob, competizione nella quale, per usare un eufemismo, abbiamo lasciato a desiderare nelle ultime edizioni dei Giochi Olimpici. La nostra Nazionale ha deciso di pensare ad un taglio abbastanza netto nei confronti del passato, puntando su una figura di riferimento come Simone ...

Francesco Costa - la scheda e il palmares – Bob – Qualificati Italia Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : Francesco Costa Data di nascita: 28/05/1985 Luogo di nascita: Portoferrario (GR) Specialità: bob a 4, frenatore (riserva) palmares: sesto ai Campionati Europei Igls 2013 nel bob a 2, ottavo a Konigssee 2014 Partecipazioni alle Olimpiadi: 1 Precedenti alle Olimpiadi: diciottesimo nel bob a 4 a Sochi 2014 Società/gruppo sportivo: Fiamme Oro Obiettivo Olimpiadi PyeongChang 2018: è riserva del team, per cui farsi trovare pronto per ogni ...

Olimpiadi Invernali - tutte le medaglie d'oro vinte dall'Italia nel Bob. Quando eravamo una potenza : GRENOBLE 1968: due gare e altrettante medaglie d'oro per una edizione dei Giochi Olimpici impareggiabile per il mondo del bob italiano. Nel bob a 2 per la coppia Eugenio Monti e Luciano De Paolis che ...

Olimpiadi Invernali - tutte le medaglie d’oro vinte dall’Italia nel Bob. Quando eravamo una potenza… : Tra gli sport nei quali l’Italia deve assolutamente crescere a livello di Olimpiadi troviamo sicuramente il bob. Nelle ultime quattro edizioni dei Giochi, infatti, abbiamo conquistato appena una medaglia di bronzo (datata Torino 2006) per confermare come il settore non stia vivendo un momento troppo positivo della propria storia. Sono ben lontani la fine degli anni 90, con ottimi risultati tra Lillehammer 1994 e Nagano 1998 e, soprattutto, ...

Bob - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : i convocati dell’Italia. Simone Bertazzo alla quarta partecipazione : Sono stati annunciati oggi dal CONI i convocati italiani per le Olimpiadi Invernali di PyeongChang, che scatteranno il prossimo venerdì 9 febbraio nella località sudcoreana. Tra loro, ci saranno anche cinque atleti che rappresenteranno il Bel Paese nel bob. L’Italia al momento risulta iscritta soltanto nella gara di bob a 4. Andiamo a scoprire i convocati italiani. Questi gli azzurri al via: Simone Bertazzo, Lorenzo Bilotti, Francesco ...

Olimpiadi invernali 2018. Torna il mitico Bob della Giamaica : Una doppia sorpresa che sta facendo la fortuna del bob. I media di tutto il mondo hanno puntato il dito su una sport solitamente confinato agli appassionati di paesi con una certa tradizione in materia che, con la qualificazione alle Olimpiadi di Pyeongchang (dal 9 al 25 febbraio) dei team femminili di Nigeria e Giamaica, sta arrivando sulla bocca di tanti neofiti. Merito del paese africano, che festeggia la sua prima volta storica, e dei ...

Olimpiadi : trent’anni dopo i Bobbisti giamaicani tocca alle ragazze : Manca solo il sequel del film. Il titolo è semplice: trent’anni dopo. Così sarà perfetto il cerchio nella storia del bob giamaicano. Una buona parte della strada è già stata fatta visto che la squadra femminile di bob dello stato caraibico si è qualificata per i giochi olimpici di Pyeongchang esattamente trent’anni dopo il team maschile che andò a Calgary nel 1988 e la cui storia ispirò il film del 1993 Cool Runnings, Quattro sottozero. Questa ...