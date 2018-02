Basket Serie A | Torino si rinforza con Nobel Boungou Colo

Basket - Serie A - Recalcati : "A Torino un diffuso egoismo in squadra" : Si chiude con tanta amaro in bocca, l'esperienza di Charlie Recalcati alla guida della Fiat Torino. Dopo le dimissioni di ieri, l'ex c.t. della Nazionale oggi pomeriggio ha spiegato i perché di una ...

Basket - Serie A-2 : la rinascita di Treviso fa paura alle grandi : Se qualcuno aveva pensato, dopo l'avvio di stagione zoppicante, che Treviso non sarebbe stata tra le protagoniste dell'A-2, dovrà rivedere le proprie opinioni. Nelle ultime settimane, la squadra del ...

Basket Serie A - Cain regala il derby a Varese : Un canestro del lungo biancorosso a 16" dalla fine ha sancito il definitivo sorpasso di Varese che ha poi vinto 89-85 il derby contro Cantù

Basket - Serie A 2018 : Varese vince in trasferta contro Cantù nel posticipo : Red October Cantù-Openjobmetis Varese ha chiuso il 18esimo turno della Serie A di Basket 2017-2018. Al PalaDesio, successo per la formazione in trasferta, che ha sfruttato un ottimo primo quarto per mettere fieno in cascina e portare a casa punti importantissimi al fine di provare quantomeno a rientrare nella lotta per i playoff. Il primo parziale di gioco ha visto Varese chiudere avanti con il punteggio di 33-25 dopo essere arrivata ad un ...

Basket femminile - Serie A1 : le migliori azzurre della 17esima giornata. Brilla Martina Bestagno : Nel weekend si sono disputate le gare valide per il 17esimo e penultimo turno del campionato di Serie A1 di Basket femminile 2017-2018. Ormai si sono delineate le prime due posizioni che al termine della regular season porteranno al Round of Challenges, che poi determinerà le 8 squadre che potranno accedere ai playoff. Il Famila Wuber Schio, di fatto, si è assicurato il primo posto, così come l’Umana Reyer Venezia la seconda posizione, che ...

Basket - Serie A 2018 : Fiat Torino ancora nel caos. Si dimette Carlo Recalcati - squadra a Paolo Galbiati : La Fiat Torino è sempre di più nel caos. Carlo Recalcati ha comunicato le sue dimissioni alla società in data odierna, dopo il suo arrivo, meno di un mese fa, sulla panchina della squadra torinese. Una decisione sorprendente, che arriva dopo una striscia di cinque sconfitte consecutive tra campionato ed Eurocup, l’ultima delle quali ieri contro Avellino. Una notizia che getta ancora di più nella confusione l’Auxilium, dopo che ad ...

Basket - Serie A 2017-2018 : i migliori italiani della 18a giornata. Simone Fontecchio sempre più protagonista. Bene Aradori e Fontecchio : Andiamo a vedere quali sono stati i migliori italiani della 18a giornata Pietro Aradori: ormai da molte stagioni è tra i migliori italiani del campionato. Nel momento in cui Alessandro Gentile è fuori per squalifica, la guardia azzurra si è preso l’attacco della Virtus sulle sue spalle. Nella netta vittoria contro Pesaro il capitano della nazionale azzurra ha messo a referto 21 punti ed 8 rimbalzi. Diego Flaccadori: la vittoria più ...

Basket - Serie A - in quattro si dividono la vetta non accadeva da 23 anni : Dopo la diciottesima giornata del campionato di Serie A, torna un poker di squadre in vetta. Tanti gli spunti, in attesa del derby lombardo di questa sera tra Cantù e Varese , palla a due alle ore 20.

Basket - Serie A - è sempre più caos Torino - si dimette anche Recalcati : Da segnalare che intervistato da Rai Sport, durante l'intervallo della gara di ieri, il presidente Antonio Forni aveva parlato come se nulla fosse successo nei giorni scorsi, difendendo in maniera ...

Basket - 18a giornata Serie A 2018 : Brescia sbatte contro Trento. Venezia - Milano e Avellino la raggiungono in vetta! : Si è riformato un quartetto al comando della classifica della Serie A dopo la 18esima giornata. La sorpresa della giornata è infatti arrivata da Brescia, con la sconfitta casalinga della Leonessa contro la Dolomiti Energia Trentino. Un risultato per certi versi inaspettato, con gli ospiti reduci da una striscia di sette risultati negativi consecutivi, ma meritato: dopo una prima parte equilibrata, Trento ha piazzato il colpo nel terzo periodo, ...

Basket - Serie A : Venezia non sbaglia - Brindisi battuta 76-71 : Venezia soffre ma vince 76-71 con Brindisi nel 18° turno di campionato. Al Taliercio, i campioni d'Italia si complicano la vita più del dovuto, ma riescono a piegare la resistenza di una squadra che ...

