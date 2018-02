Basket | Eurocup 2018 | Torino perde con lo Zenit ed è eliminata Trento saluta con una

oasport

(Di giovedì 8 febbraio 2018) Serata negativa per l’Italia insono state entrambe sconfitte. Se per i dolomitici il ko è quasi indolore, essendo già eliminati, fa male invece alla Fiat, che hato così la competizione. La squadra piemontese è stata battuta dalloin quello che era un vero e proprio scontro diretto. Un’eliminazione che arriva dopo il caos delle ultime settimane, con le dimissioni di Luca Banchi e, due giorni fa, di Carlo Recalcati. La Fiat entrava in campo spalle al muro, obbligata a vincere e ribaltare il -11 dell’andata. Non il debutto ideale in panchina per Paolo Galbiati, eppure è stata una partita ben giocata dai padroni di casa, che hanno messo in campo un grande cuore ed una volontà encomiabile. Purtroppo non è bastato, nonostante il vantaggio difosse di 11 punti all’intervallo (47-36), un margine frutto del talento offensivo ...