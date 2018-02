Bambini intossicati a scuola | indagini dei Nas

Trentacinque Bambini intossicati in una scuola del Trapanese - : I Nas dei carabinieri indagano sul cibo consumato a mensa dagli studenti nell'Istituto comprensivo Pitré-Manzoni del comune di Buseto Palizzolo. Sospetta intossicazione alimentare anche in una caserma ...

Pasto in mensa - intossicati 35 Bambini : 14.45 Sono rimasti intossicati dopo avere consumato i pasti nella mensa scolastica all'istituto Pitrè Manzoni a Buseto Palizzolo, in provincia di Trapani. 35 scolari della scuola hanno accusato malesseri e i carabinieri del Nas hanno prelevato campioni di cibo per effettuare gli esami tossicologici previsti. Anche alla caserma "Giannettino" di Trapani un gruppo di soldati è rimasto intossicato dopo aver consumato il Pasto nella mensa. In ...