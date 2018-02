Baglioni | un bis? Al momento no

“ Baglioni chi? È una cantante?”. Figuraccia epica : Claudio bistrattato così. Sanremo - il super ospite mostra un’ignoranza clamorosa - poi ci mette una pezza - ma il video diventa subito virale : Il Festival di Sanremo è gara, competizione, ma anche spettacolo. Ogni anno la kermesse canora tira fuori dei grandi successi e insieme ai brani in concorso, sul palco dell’Ariston sfilano anche nomi importanti della musica internazionale. Nella seconda puntata abbiamo visto e apprezzato l’esibizione di Sting e Shaggy e per il prossimo appuntamento gli amanti della musica stanno aspettando l’arrivo di James Taylor, ...

"Al Centro" tour : Claudio Baglioni fa il bis in tutte le date! : L'anno che verrà, come cantava Lucio Dalla, sarà di quelli speciali per Claudio Baglioni . Il 2018 celebra i cinquant'anni di carriera del cantante romano che, ovviamente, ha voluto festeggiare questo ...