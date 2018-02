“Baglioni chi? È una cantante?” Figuraccia epica | Claudio bistrattato così Sanremo | il

caffeinamagazine

(Di giovedì 8 febbraio 2018) Il Festival diè gara, competizione, ma anche spettacolo. Ogni anno la kermesse canora tira fuori dei grandi successi e insieme ai brani in concorso, sul palco dell’Ariston sfilano anche nomi importanti della musica internazionale. Nella seconda puntata abbiamo visto e apprezzato l’esibizione di Sting e Shaggy e per il prossimo appuntamento gli amanti della musica stanno aspettando l’arrivo di James Taylor, straordinario artista che ha all’attivo oltre 100milioni di disvenduti. Ora però, non tutte le partecipazioni iniziano con il piede giusto e Taylor ha iniziato con un paio di gaffe che hanno strappato più di qualche sorriso, ma che forse non saranno molto state apprezzate daBaglioni. All’arrivo nella città dei fiori, il cantautore americano, atteso sul palco dell’Ariston per la terza serata dell’8 febbraio, ha ...