Azimut - raccolta netta gennaio positiva per 449 milioni : Il Gruppo Azimut ha registrato nel mese di gennaio 2018 una raccolta netta positiva per 449 milioni di euro. Il totale delle masse comprensive del risparmio amministrato si attesta a fine gennaio a 51,...

Per Azimut raccolta record nel 2017 : (Teleborsa) - Il Gruppo Azimut ha registrato nel mese di dicembre 2017 una raccolta netta positiva per 926 milioni di euro, portando così la raccolta netta dell'intero anno a 6,8 miliardi, superando ...

Azimut - raccolta netta novembre positiva per 403 milioni di euro : (Teleborsa) - Azimut ha registrato a novembre una raccolta netta positiva per 403 milioni, portando così la raccolta netta da inizio anno a 5,9 miliardi. Il dato di raccolta, spiega la società in una ...