Ascolti Sanremo 2018 | seconda serata del 7 febbraio

Sanremo 2018 : seconda serata. Dopo il boom di Ascolti - si va di amarcord tra il monologo di Baudo e Sting che canta in Italiano : Michelle Hunziker fa Biancaneve, 'Picchio' Favino bacia la violinista e balla Despacito, capitan Claudio Baglioni è elegante e più rilassato. Superpippo Baudo sale in cattedra e prende per mano il pubblico in un carrellata amarcord attraverso i suoi 13 festival, un pezzo di storia della tv italiana. Dopo il debutto da record di ascolti - 11,6 milioni di telespettatori e oltre il 52% per la prima serata, un dato che non si vedeva ...

Sanremo 2018 : l’intruso - il plagio - gli Ascolti. Baglioni : «Il festival non è un presepe» : «Una grande opera d’arte». Forte degli ottimi risultati della prima sera, il direttore di Raiuno Angelo Teodoli celebra così l’esordio del primo festival di Sanremo targato Claudio Baglioni. Un festival «della canzone», si era promesso. E così difatti è stato. Pochi fronzoli, niente Hollywood, una eccezione sola di comicità (Fiorello), tanta musica, canzoni, artisti. Non era scontato che uno spettacolo così tenesse incollati allo ...

Claudio Baglioni felice per gli Ascolti di Sanremo 2018 : “Mi sono arrabbiato solo una volta…” : Sanremo 2018, conferenza stampa di mercoledì 7 febbraio. Ecco le dichiarazioni del cast (direttore di Rai1, direttore artistico e conduttori). Angelo Teodoli, direttore di Rai1, esulta per gli ascolti di Sanremo 2018 Angelo Teodoli (direttore di Rai1): “Il Festival di artisti ha fatto un’opera d’arte, sia in termini di prodotto sia di ascolti: l’autore principale […] L'articolo Claudio Baglioni felice per gli ...

Ascolti Sanremo 2018 - prima serata del 6 febbraio. Tutti i dati : Fiorelo e Baglioni (dall'account twitter ufficiale di Sanremo) Partenza boom per il Festival di Sanremo 2018. Sono stati 11 milioni 603 mila, con uno share del 52.1%, gli spettatori che ieri hanno seguito l’esordio di Claudio Baglioni, Michelle Hunziker e Pierfrancesco Favino. Nel dettaglio la serata ha conquistato 13.776.000 spettatori pari al 51.4%% di share nella prima parte – in onda dalle 20.43 alle 23.47 – e 6.624.000 (55.4%) ...

Ascolti TV | Martedì 6 febbraio 2018. Parte bene il Festival di Sanremo (52.1%) : Festival di Sanremo 2018 Su Rai1 la prima puntata del Festival di Sanremo 2108 ha conquistato 13.776.000 spettatori pari al 51.4%% di share nella prima Parte – in onda dalle 20.43 alle 23.47 – e 6.624.000 (55.4%) nella seconda, in onda dalle 23.52 all’1.14. La media è del 52.1% con 11.603.000 spettatori. Su Canale 5 Io & Marilyn ha raccolto davanti al video 1.560.000 spettatori pari al 5.7% di share. Su Rai2 la ...

