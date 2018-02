Appello Città del Vino ai partiti

Livorno - Appello delle associazioni cittadine per la mediazione contro la “privatizzazione” del Porto Mediceo : Levata di scudi delle associazioni livornesi contro il blitz di fine 2017 che ha preannunciato la dismissione del Porto Mediceo per far spazio a un Marina privato entro settembre. Convitato di pietra il gruppo nautico Azimut Benetti di Paolo Vitelli già parlamentare con Mario Monti e, soprattutto, già al centro di accese polemiche nella città labronica. “Ciò che preoccupa una cittadinanza attiva e politicamente sensibile è la sostituzione ...

Castellammare - L'Appello del Forum dei Giovani : "Cari coetanei - deponete le armi. Siamo noi il futuro di questa città" : 'I fatti di cronaca ci raccontano di coetanei pronti a 'regolare i conti' con le armi, con il piombo. Banali liti adolescenziali, con troppa frequenza sfociano in tragedie - si legge nella nota del ...

Elezioni : Appello vescovi Sicilia a cittadini - 'basta disimpegno' : Palermo, 18 gen. (AdnKronos) - Un appello alla partecipazione politica in vista delle Elezioni del 4 marzo. A lanciarlo sono i vescovi Siciliani nel documento finale della sessione invernale della Conferenza episcopale Siciliana, tenutasi a Palermo. I lavori, presieduti da monsignor Salvatore Gristi

'Nozze combinate per avere la cittadinanza' - condanne ridotte in Appello : Approfondimenti Nozze false per avere la cittadinanza Sgominata banda: 14 arresti 2 dicembre 2011 False nozze per avere cittadinanza, 'finte spose trattate come schiave' 2 dicembre 2011 La sesta ...

Città di Castello - furto di coroncine d'oro delle statue della Madonna al Santuario di Belvedere L'Appello del Vescovo Cancian : "Brutto ... : CITTA' DI Castello furto di "coroncine" bagnate in oro, risalenti al 14esimo secolo al Santuario della Madonna di Belvedere. La 'sparizione' delle decorazioni della Statua della Madonna è stata ...

L'Appello di Di Maio ai cittadini competenti : 'Candidatevi con noi' : Roma, 30 dic. (askanews) 'Voglio fare un appello a tutti i cittadini di grande competenza ed esperienza, che sono stati esclusi dalla cosa pubblica perchè al loro posto venivano piazzati i burocrati ...

"Non lasciateci soli - siamo italiani senza cittadinanza". L'Appello a Mattarella per riaccendere la speranza sullo ius soli : "Non lasciateci soli": in una lettera al presidente della Repubblica Sergio Mattarella, i ragazzi del movimento 'italiani senza cittadinanza' chiedono il rinvio dello scioglimento delle Camere in modo da poter approvare la legge sullo ius soli.Nella lettera, datata 27 dicembre e pubblicata sulla pagina Facebook del movimento, le ragazze e i ragazzi nati in Italia o all'estero da genitori stranieri e cresciuti nel nostro Paese ma "senza un ...

Vittoria - 'se non ora - quando'? L'Appello alla città della Cna : 'L'ultima operazione antimafia, "ghost trash" e l'ultimo maxi sequestro, circa 20 milioni di euro, ci dimostrano, ancora una volta, come un pezzo dell'economia di questa città sia controllata dalla criminalità organizzata. Dia e la Dda di Catania hanno avviato un'azione di sgombero'. E' quanto affermano in un'intervista a noi de La Spia, Rocco ...

Gerusalemme - l’Appello del Papa : «Mantenere lo status quo della città» Soldati Usa nelle ambasciate a rischio : Il Santo Padre si sente al telefono con Abbas per discutere la questione dello spostamento dell’Ambasciata Usa. «Non posso tacere la mia profonda preoccupazione per la situazione»