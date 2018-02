Aperte le iscrizioni a #PerchéSì | il primo contest sulla migliore comunicazione nei

Iscrizioni Aperte per la Xtreme Winter Trail : Domenica 25 marzo torna Xtreme Winter Trail , la corsa sulla neve di Piancavallo dedicata agli amanti degli sport outdoor. Due tracciati, due differenti distanze, una location unica, un itinerario completamente innevato tra boschi di faggio, una vera e propria full immersion nella natura. Che siate agonisti ...

Corso di perfezionamento in management dello sport - iscrizioni Aperte : C’è tempo fino al 28 febbraio per iscriversi al Corso di perfezionamento in management dello sport organizzato dall’Università di Pavia. Le lezioni prenderanno il via da marzo 2018 nelle giornate di venerdì e sabato e consentiranno di acquisire 25 crediti formativi. Partecipare rappresenta un’ottima occasione per approfondire le proprie conoscenze per chi aspira a lavorare […] L'articolo Corso di perfezionamento in ...

Isforcoop Varazze - Aperte le iscrizioni ai corsi triennali di ristorazione e agricoltura : Si chiudono martedì 6 febbraio le iscrizioni on line per i corsi triennali per operatore della ristorazione e per operatore agricolo gestiti da Isforcoop nel centro di formazione di Varazze. Si tratta ...

Genova : Università - Aperte iscrizioni corso perfezionamento Smart City : ... I edizione, realizzato dall'Università di Genova, Area Apprendimento permanente, orientamento, e-learning, in collaborazione con il Dipartimento di Economia e con l'Associazione Genova Smart City, ...

Corso da barman - Aperte le iscrizioni : Sono infatti molti i giovani che utilizzano il Corso barman per imparare una professione e muovere i primi passi nel mondo del lavoro, nei pubblici esercizi o anche in villaggi turistici o navi da ...

Da oggi sono Aperte le iscrizioni online alle scuole : le cose da sapere : Ci sarà tempo fino al 6 febbraio per compilare le domande d'iscrizione alle classi prime della scuola primaria e della secondaria di primo e secondo grado The post Da oggi sono aperte le iscrizioni online alle scuole: le cose da sapere appeared first on Il Post.

Iscrizioni al nuovo anno scolastico Aperte fino alle 20 del 6 febbraio : Roma – Partono oggi le Iscrizioni al nuovo anno scolastico. Da questa mattina alle ore 8, fino alle 20 del 6 febbraio prossimo, sarà possibile... L'articolo Iscrizioni al nuovo anno scolastico aperte fino alle 20 del 6 febbraio su Roma Daily News.

Scuola - da oggi Aperte le iscrizioni online per l'anno 2018/2019 - : Dal 16 gennaio al 6 febbraio le famiglie possono iscrivere i propri figli alle classi prime degli istituti scolastici primari e secondari di I e II grado. Tutte le informazioni su come effettuare la ...

Aperte iscrizioni progetto formazione JAVA Campania : Napoli , 10 gen. (askanews) Parte il progetto JAVA per la Campania che prevede l'orientamento e la formazione di 240 giovani tra i 18 e i 35 anni per il conseguimento della certificazione Oracle JAVA ...

OSTUNI - Aperte LE ISCRIZIONI PER IL CORSO BASE DI TEATRO 2018 : Tutti gli spettacoli prodotti saranno inseriti in una specifica rassegna che vedrà così aprirsi il sipario, rendendo protagonisti gli aspiranti attori. Per maggiori informazioni in merito al CORSO di ...

Startup - #UniCreditStartLab : Iscrizioni Aperte per l'edizione 2018 : Roma, 4 gen. (askanews) Torna anche per il 2018 l'appuntamento con UniCredit Start Lab, l'iniziativa di UniCredit nata per sostenere i giovani imprenditori, l'innovazione e le nuove tecnologie: un ...