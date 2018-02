Anticipazioni Una Vita | URSULA e la sua strana richiesta a SUSANA

Una Vita Anticipazioni Spagnole : la follia di Cayetana è solo una messinscena : Fabiana scopre che Cayetana sta fingendo e le intima di uscire allo scoperto, ma la Sotelo non si fa intimorire e la minaccia con un tagliacarte.

UNA VITA - Anticipazioni puntata di venerdì 9 e lunedì 12 febbraio 2018 : anticipazioni puntata 414 di Una VITA di venerdì 9 e lunedì 12 febbraio 2018: Teresa Sierra è turbata dal ricordo di Mauro e rifiuta le avance di Fernando. Le attenzioni morbose di Cayetana verso Teresa, intanto, si fanno più pressanti: la dark lady arriva addirittura a baciarla sulla bocca… Huertas e Felipe si vedono nel loro vecchio nido d’amore. L’avvocato Alvarez Hermoso ribadisce che tra loro ormai è finita: a quel punto ...

Beautiful - Anticipazioni 12-17 febbraio : Eric fa una scoperta sconcertante : Ben ritrovati con un nuovo spazio dedicato alla telenovela statunitense "Beautiful". Le anticipazioni degli appuntamenti che verranno trasmessi su canale 5 da lunedì 12 a sabato 17 febbraio 2018, ci svelano che Nicole rinuncerà alla piccola Lizzie mentre Sheila racconterà ad Eric che la moglie e Ridge sono amanti. Le trame complete le trovate nei paragrafi successivi. Nicole firma le carte d'adozione di Lizzie Katie per risollevare le sorti ...

Una Vita - Anticipazioni puntate spagnole : il passato di Simon : Eccoci con delle nuove anticipazioni spagnole relative alla soap di Aurora Guerra Una Vita. Simon Gayarre, il nuovo protagonista, che ha salvato la Vita ad Elvira, sembra abbia un passato alquanto misterioso. Nelle puntate italiane abbiamo assistito ai gesti eroici del giovane, che non solo impedirà alla figlia del colonnello di gettarsi dal balcone, ma ha scoperto i ladruncoli e si è messo contro di loro. Il suo atteggiamento però ci porta a ...

Una Vita Acacias Anticipazioni : Teresa ha deciso di abortire - puntata 529 Video : Le anticipazioni di #Una Vita delle puntate che andranno in onda prossimamente su Canale 5 non mancheranno di riservare grandi colpi di scena. Se Cayetana tornera' in sé e sara' pronta a seminare terrore e distruzione più di prima, a cadere nella morsa cupa della depressione sara' Teresa Sierra che, fin da quando era bambina, non riesce a liberarsi dai demoni che le ottenebrano la mente. Nemmeno una notizia che farebbe felice qualsiasi donna ...

Una Vita Anticipazioni : Ursula rapita e seviziata - puntata 536 Video : Grandi news dalle anticipazioni spagnole di #Una Vita Acacias 38, la soap trasmessa da Mediaset su Canale 5. Come stiamo vedendo in queste puntate, Cayetana comincia lentamente a ricordare, sebbene in maniera molto frammentaria. Nella sua mente ecco vivo il ricordo dell'incendio che le ha procurato una orribile cicatrice in viso, ma che cosa significano quei deja vu su un altro episodio molto simile, che ha coinvolto anche Teresa molti anni fa? ...

Anticipazioni Una vita : cosa succede a INIZIO MARZO 2018 : Che cosa succederà nel famoso quartiere di Acacias nei primi giorni di MARZO 2018? Scopriamolo insieme nel nostro post che riassume tutte le Anticipazioni più salienti della telenovela Una vita: Paciencia lascia Acacias. Per via di una malattia contratta dalla sorella Gliceria, Paciencia Infante (Aurora Sanchez) prenderà la sofferta decisione di lasciare per un certo periodo la cittadina e chiederà al marito Servante Gallo (David V. Muro) di ...

Una Vita - Anticipazioni aprile : Mauro spara a Cayetana - ecco perché : Bentornati con la rubrica delle anticipazioni sulla seconda serie di Una Vita, la telenovela di Canale 5 che ogni giorno appassiona milioni di telespettatori. Gli ultimi spoiler ci svelano che lo scontro tra Cayetana Sotelo e Mauro San Emeterio avrà riscontri tragici. Ma andiamo a svelare cosa accadrà, continuando a leggere qui sotto....Continua a leggere

Anticipazioni Una Vita : SIMON cerca di avvicinarsi a SUSANA ma… : Una Vita: SIMON e il suo misterioso passato… I telespettatori italiani di Una Vita stanno cominciando a familiarizzare con il volto di SIMON Gayarre (Jordi Coll): dopo aver salvato la Vita alla giovane Elvira Valverde (Laura Rozalen) nel corso di un sontuoso ballo, il ragazzo è diventato il maggiordomo del colonnello Arturo (Manuel Regueiro) e, trascorsi alcuni giorni, ha appreso che l’uomo era il padre della donzella in difficoltà ...

IL SEGRETO/ Severo tende una trappola a Donna Francisca? (Anticipazioni pomeridiane 7 febbraio) : Anticipazioni Il SEGRETO, puntata pomeridiana 7 febbraio: Severo è furioso con Donna Francisca e pretende la restituzione delle sue terre. Pensa quindi di tenderle una trappola...(Pubblicato il Wed, 07 Feb 2018 14:25:00 GMT)

Anticipazioni Una Vita trama puntate 12-16 febbraio 2018 : Mauro - per salvare Teresa - rischia la vita! : Anticipazioni Una Vita trama puntate da lunedì 12 febbraio a venerdì 16 febbraio 2018: Teresa si scaglia contro Julio! Celia malmenata! Mauro in fin di Vita! Anticipazioni Una Vita: vedendo un drappo tutto insanguinato di Teresa cadere dal balcone dei Valverde, Mauro piomba nella palazzina e si becca un colpo di pistola in pieno petto! Cayetana chiama Fabiana “mamma”. La domestica la salva da Ursula! Tensione, paura ...

Anticipazioni Una Vita : MAURO punta di nuovo una pistola contro CAYETANA ma… : Nelle puntate di Una Vita andate in onda di recente, MAURO San Emeterio (Gonzalo Trujillo) ha deciso di dare ascolto ad una richiesta d’aiuto del giovane Victor Ferrero (Miguel Diosdado) e, proprio in questa prospettiva, ha avviato le ricerche di Sara Rubio Ortiz (Mara Lopez), una cameriera de La Deliciosa scomparsa nel nulla; questo è dunque soltanto l’inizio di una storyline che terrà i telespettatori letteralmente con il fiato ...

UNA VITA/ Felipe tenta di riappacificarsi con Celia : è troppo tardi? (Anticipazioni 7 febbraio) : Anticipazioni Una VITA, puntata 7 febbraio: Felipe tenta di riappacificarsi con Celia, confessandole di avere chiuso con Huertas. Il suo pentimento è tardivo?(Pubblicato il Wed, 07 Feb 2018 12:48:00 GMT)

Anticipazioni Beautiful : CARTER - c’è una donna nel suo futuro? (Puntate americane) : A Beautiful, CARTER Walton è uno di quei personaggi che sembra ancora aspettare la sua occasione di brillare da quando è stato introdotto sulla scena nel 2013: fratello per adozione di Marcus, arriva a Los Angeles per riunirsi al parente, il quale non solo aveva ritrovato i genitori naturali (donna Logan e Justin Barber) ma era stato anche legalmente “adottato” da quello che per un po’ fu il suo patrigno, Eric Forrester. In ...