Anticipazioni spagnole Il Segreto | Marcela tenta di uccidere Aquilino

Una Vita Anticipazioni spagnole : la follia di Cayetana è solo una messinscena : Fabiana scopre che Cayetana sta fingendo e le intima di uscire allo scoperto, ma la Sotelo non si fa intimorire e la minaccia con un tagliacarte.

Gonzalo e Maria muoiono al Segreto? Anticipazioni spagnole sulla tragedia di Cuba : Gonzalo e Maria muoiono al Segreto? Si ritorna a parlare di loro, dopo aver visto in una breve parentesi Maria Castañeda, ritornata a Puente Viejo per regolare i conti col suo padre biologico Severiano e offrire di nuovo serenità ai suoi genitori; dopodiché, in fretta e furia, senza correre il rischio di dare troppo nell'occhio (e sapete bene che Francisca ha occhi e orecchie ovunque!), si è ricongiunta a Gonzalo, a sua figlia Esperanza ...

Una Vita - Anticipazioni puntate spagnole : il passato di Simon : Eccoci con delle nuove anticipazioni spagnole relative alla soap di Aurora Guerra Una Vita. Simon Gayarre, il nuovo protagonista, che ha salvato la Vita ad Elvira, sembra abbia un passato alquanto misterioso. Nelle puntate italiane abbiamo assistito ai gesti eroici del giovane, che non solo impedirà alla figlia del colonnello di gettarsi dal balcone, ma ha scoperto i ladruncoli e si è messo contro di loro. Il suo atteggiamento però ci porta a ...

Il Segreto Anticipazioni spagnole (settima e ottava stagione) : il destino di Julieta e Severo : Cosa ci rivelano le anticipazioni spagnole dell'ottava stagione del Segreto? Severo Santacruz rischierà grosso: verrà accusato di aver ucciso Venancia e si ritroverà dinanzi a un giudice. Ci saranno diverse prove contro di lui e Francisca Montenegro non si metterà di certo da parte: farà in modo che il suo nemico finisca dietro le sbarre perché non dimentica quello che ha dovuto passare per colpa sua. Dopo la morte di Candela, Francisca non è ...

Il Segreto - Anticipazioni spagnole : un nuovo incredibile lutto nella soap? Video : Ben trovati con le anticipazioni della #Soap opera di Canale 5 #Il Segreto, la serie spagnola in onda da quasi cinque anni sulla televisione italiana. Oggi vogliamo darvi delle news in merito a quanto sta accadendo in Spagna, dato che sono stati menzionati due dei protagonisti più amati di sempre e cioè Gonzalo e Maria. La coppia ha lasciato Il Segreto ormai più di due anni fa, facendo credere alla terribile donna Francisca di aver perso la vita ...

Il Segreto - Anticipazioni puntate spagnole : una bimba arriva a Puente Viejo : Il Segreto, anticipazioni spagnole Los Manantiales, come mostrano le anticipazioni spagnole de Il Segreto, accoglierà presto una bambina. arriva, infatti, la figlia di Nestor. L’arrivo di Belen, che Camila attendeva con ansia, viste le notizie avute da Nicolas, sconvolgerà gli equilibri già precari tra i Dos Casas. Che succederà? Belen arriva a Los Manantiales Finalmente ciò che Camila desiderava ardentemente accadrà, ma ci sarà, per questo ...

Anticipazioni Il Segreto - puntate spagnole : un lieto evento : Il Segreto, trame spagnole: una bella notizia per Gracia Il Segreto continua ad appassionare i telespettatori di Canale5. D’altra parte, a Puente Viejo non ci si annoia mai. Le Anticipazioni spagnole de Il Segreto svelano che Gracia e Hipolito riceveranno una bellissima notizia: la donna, infatti, scopre di essere incinta. Un pò di felicità finalmente per la famiglia Miranar. Dolores, infatti, prima ha divorziato da Pedro e poi ha ...

Una Vita Anticipazioni spagnole : nuovo delitto ad Acacias 38 : anticipazioni Una Vita, puntate spagnole: l’incidente di Fabiana Cayetana svelerà molto presto che la sua pazzia a Una Vita è in realtà pura finzione. Le anticipazioni spagnole della soap di Aurora Guerra svelano che la prima a capire la verità sarà proprio la madre Fabiana. La domestica ascolterà infatti una strana conversazione tra la figlia e Zenon, il segretario di Fernando. Nelle puntate spagnole di Una Vita, Fabiana si renderà così ...

Il Segreto - Anticipazioni spagnole : MARIA e GONZALO sono morti??? : Terribili notizie in arrivo per Emilia (Sandra Cervera) e Alfonso Castañeda (Fernando Coronado) nelle puntate spagnole de Il Segreto: stando alle anticipazioni rilasciate del portale web Cultura En Serie, i due coniugi apprenderanno che MARIA (Loreto Mauleòn) e GONZALO (Jordi Coll) potrebbero essere morti insieme ai piccoli Esperanza e Beltran. Scopriamo dunque che effettivamente accadrà nella storyline… Tutto avrà inizio quando Aurora ...