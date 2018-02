ANNALISA Video | Il mondo prima di te | doppia soddisfazione per la cantante Sanremo

Video di ANNALISA a Sanremo 2018 con Il mondo prima di te - la più alta new entry nella classifica iTunes : Seconda esibizione per Annalisa a Sanremo 2018: con il brano Il mondo prima di te, la cantante è in gara nella categoria dei Campioni e presenta il nuovo singolo estratto dall'album Bye Bye di prossima pubblicazione. Annalisa a Sanremo 2018 è stata la prima artista ad esibirsi nella serata inaugurale della kermesse canora, ieri sera, martedì 6 febbraio. Oggi, tornerà a calcare il palco del Teatro Ariston di Sanremo per la seconda delle ...

Paesaggi mozzafiato nel video de Il mondo prima di te di ANNALISA - a Sanremo 2018 con un inno al cambiamento : Il mondo prima di te di Annalisa è la canzone in gara al 68° Festival di Sanremo. Il brano è stato presentato durante la prima serata della kermesse di martedì 6 febbraio, suscitando grande curiosità e apprezzamenti da parte di pubblico e critica. Il mondo prima di te è un brano scritto da Davide Simonetta e Alessandro Raina, insieme ad Annalisa, che quindi appare in veste di autrice. La canzone è un inno alla rinascita, alla riscoperta di sé ...

La rinascita di ANNALISA al Festival di Sanremo 2018 con Il mondo prima di te - eleganza e femminilità sul palco dell’Ariston (video) : Il mondo prima di te è il brano di Annalisa al Festival di Sanremo 2018, presentato al pubblico nel corso della prima serata della kermesse martedì 6 febbraio. Alla sua quarta presenza al Festival della Canzone e accompagnata dal maestro Pino Perris, Annalisa porta sul palco una canzone che parla di rinascita. Il mondo prima di te è una ballad emozionale, scritta da Davide Simonetta e Alessandro Raina, e racconta il cambiamento in maniera ...

ANNALISA a Tutta Colpa di Darwin incontra il suo alterego in 3D tra viaggi nello spazio e tecnologia (video) : Annalisa a Tutta Colpa di Darwin chiude il ciclo di appuntamenti con il programma di Italia 1 dedicato alla scienza e alla scoperta dell'uomo. Domenica 17 dicembre è andata in onda in seconda serata sulla rete Mediaset l'ultima puntata conclusiva di Tutta Colpa di Darwin. Nel corso dell'ultimo appuntamento con Annalisa a Tutta Colpa di Darwin ha proseguito il suo viaggio nella conoscenza dell'uomo e della storia della sua evoluzione, e alla ...

Amici 17 - puntata del 16 dicembre (video) : esce Federico - entra Zick - Zerbi VS Luca - Celentano critica Valentina-Vittorio - cantano ANNALISA-Bravi-Ferreri : prosegui la letturaAmici 17, puntata del 16 dicembre (video): esce Federico, entra Zick, Zerbi VS Luca, Celentano critica Valentina-Vittorio, cantano Annalisa-Bravi-Ferreri pubblicato su Realityshow 16 dicembre 2017 16:00.

Il duetto di ANNALISA e Biondo ad Amici 2017 sulle note di Katy Perry : video dalle prove : Il duetto di Annalisa e Biondo ad Amici di Maria De Filippi sarà sulle note di Dark horse di Katy Perry ft. Juicy J. La tutor lo comunica al cantante Biondo nel corso del Daytime in onda oggi su Real Time, alle ore 13.50. Nel corso del nuovo appuntamento quotidiano, Annalisa Scarrone ha chiesto a Biondo di recarsi in sala prove e lì gli ha comunicato l'intenzione di cantare con lui in puntata. Vedremo in duetto sabato 16 dicembre su Canale 5, ...

ANNALISA a Tutta Colpa di Darwin tra robotica e il 3D : l’incontro con il cucciolo di robot più famoso al mondo (video) : Secondo appuntamento con Annalisa a Tutta Colpa di Darwin, il programma di Italia 1 che guida lo spettatore in un viaggio intorno alla scienza e l'evoluzione dell'uomo. La seconda puntata di Tutta Colpa di Darwin è andata in onda domenica 10 dicembre in seconda serata su Italia 1, Il viaggio di Annalisa è partito la scorsa settimana dalle grotte di Chauvet e la scoperta dell'estrazione del DNA, passando per una partita a bocce dai toni ...

Il debutto di ANNALISA a Tutta colpa di Darwin con una partita a bocce con Roberto Vecchioni (video) : Annalisa a Tutta colpa di Darwin per la nuova annunciata esperienza nelle vesti di conduttrice. Il programma Mediaset si costituisce di un viaggio sulle orme della scienza, dove la cantante di Amici si ritrova protagonista di esperienze in prima persona, come l'estrazione del DNA e il volo a caduta libera. La cantante si mette in gioco nel programma di Mediaset con disinvoltura e spontaneità, portando gli spettatori alla scoperta del mondo ...

