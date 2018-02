Angelina Jolie alle sue figlie | «È ciò che fate per gli altri a distinguervi»

THE TOURIST/ Su Rai 3 il film con Angelina Jolie e Johnny Depp (oggi - 8 febbraio 2018) : The TOURIST, il film in onda su Rai 3 oggi, giovedì 8 febbraio 2018. Nel cast: Angelina Jolie e Johnny Depp, alla regia Florian Henckel von Donnersmarck. La trama del film nel dettaglio.(Pubblicato il Thu, 08 Feb 2018 09:47:00 GMT)

Angelina Jolie A PARIGI/ L'incontro con la première dame Brigitte Macron (insieme ai suoi figli) : ANGELINA JOLIE ha incontrato la première dame di Francia, Brigitte Macron, durante la sua visita a PARIGI, dove si è divisa tra impegni professionali e giri turistici. (Pubblicato il Thu, 01 Feb 2018 11:20:00 GMT)

ORIGINAL SIN/ Su Iris il film con Antonio Banderas e Angelina Jolie (oggi - 1 febbraio 2018) : Origina Sin, il film in onda su Iris oggi, giovedì 1 febbraio 2018. Nel cast: Angelina Jolie, Antonio Banderas e Thomas Jane, alla regia Michael Cristofer. La trama del film nel dettaglio.(Pubblicato il Thu, 01 Feb 2018 10:14:00 GMT)

Angelina Jolie - una mamma a Parigi : Angelina Jolie, 42 anni, fa tappa a Parigi. L’attrice è arrivata in Francia accompagnata dai figli – sono sei e tutti uniti dal doppio cognome Jolie-Pitt: Maddox, 16 anni, Pax, 14 anni, Zahara, 13, Shiloh, 11, e i gemelli Vivienne e Knox, 9 – e ha unito impegni di lavoro ai più classici giri turistici. A cominciare da una visita al Louvre. La famiglia ha trascorso due ore all’interno del museo, una visita privata prima di ...

Angelina Jolie alla Nato contro la violenza sulle donne - : L'attrice, inviato speciale dell'Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati, ha visitato oggi, 31 gennaio, la sede dell'Alleanza Atlantica a Bruxelles

Angelina Jolie tra i rifugiati : «I diritti di ogni bambino» : Gli anni da ribelle, le droghe, le scelte sopra le righe sono ormai solo un ricordo per Angelina Jolie, che oggi vive di famiglia, cinema (poco) e impegni umanitari. L’ultimo l’ha portata in Giordania, a una manciata di chilometri dalla capitale Amman, tra i rifugiati siriani di un campo profughi. Con lei anche le figlie Zahara e Shiloh, che hanno voluto accompagnarla. LEGGI ANCHEAngelina Jolie, che vuole restare single «Hanno ...

23 foto mai viste prima di Angelina Jolie da giovane : Bellissima. L'articolo 23 foto mai viste prima di Angelina Jolie da giovane proviene da Buzzland.

GERARD BUTLER/ L'attore punge Brad Pitt : Jennifer Aniston bacia meglio di Angelina Jolie (C'è posta per te) : Ospite nella seconda serata di "C'è posta per te", GERARD BUTLER sarà il protagonista di una sorpresa tutta da non perdere. Appuntamento alle 21.20 su Canale 5.(Pubblicato il Sun, 21 Jan 2018 12:08:00 GMT)

Chi bacia meglio tra Angelina Jolie e Jennifer Aniston? Te lo dice Gerard Butler : Gerard Butler ha avuto la fortuna di lavorare sia con Angelina Jolie che con Jennifer Aniston. Ospite del Watch What Happens Live, l’attore ha risposto a due domande scottanti e una riguarda proprio le due attrici che, come sai, hanno un ex in comune: Brad Pitt, e ancora si evitano l’un l’altra com’è successo agli ultimi Golden Globes. Chi bacia meglio tra Angelina Jolie e Jennifer Aniston, perlomeno parlando di ...

ORIGINAL SIN/ Su Iris il film con Antonio Banderas e Angelina Jolie (oggi - 18 gennaio 2018) : ORIGINAL Sin, il film in onda su Iris oggi, giovedì 18 gennaio 2018. Nel cast: Antonio Banderas, Angelina Jolie e Thomas Jane, alla regia Michael Cristofer. La trama del film nel dettaglio.(Pubblicato il Thu, 18 Jan 2018 08:42:00 GMT)

Tumore al seno - il gene Angelina Jolie non amplifica il rischio di morte - : In seguito all'annuncio dell'attrice tra le più ammirate al mondo, molte donne decisero di fare esami e screening 3

Brad Pitt e Angelina Jolie sono sempre più vicini : ... ma sempre le guardie del corpo o le tate, in molti sperano che questo sia un piccolo passo verso la rinascita di quella coppia, i BrAngelina, che ha incantato il mondo. Ruggero Biamonti Consigliato ...

Cancro - gene “Angelina Jolie” non aumenta la mortalità del tumore al seno : Quando cinque anni fa una delle attrici più ammirate del mondo annunciò di essersi sottoposta a una doppia mastectomia per evitare le conseguenze del tumore che aveva ucciso la madre e la zia, moltissime donne si precipitarono a fare esami e screening. Oggi, dopo che Angelina Jolie ha deciso tre anni fa di farsi rimuovere anche le ovaie, arriva la notizia che la mutazione del gene Brca, che aumenta fino a otto volte il rischio di Cancro, non è ...

Angelina Jolie - che vuole restare single : single e non interessata a un appuntamento. Così va la vita di Angelina Jolie dalla fine – improvvisa – del matrimonio con Brad Pitt, datata settembre 2016. Da allora l’attrice si è data quest’ordine di priorità: prima i sei figli (Maddox, 16 anni, Pax, 14 anni, Zahara, 13, Shiloh, 11, e i gemelli Vivienne e Knox, 9), poi la carriera dietro e davanti la macchina da presa. «Non esce con nessuno e non lo farà per molto ...