huffingtonpost

: RT @HuffPostItalia: Anche la finzione è saltata - giu_alessi : RT @HuffPostItalia: Anche la finzione è saltata - Daviderel4 : RT @HuffPostItalia: Anche la finzione è saltata - HuffPostItalia : Anche la finzione è saltata -

(Di giovedì 8 febbraio 2018) Ormaila, in questa coalizione "bugiarda", approntata solo per accaparrarsi il bottino elettorale. Nel'apparenza è più salvata, dopo i sorrisi ostentati a forza nello scatto davanti all'albero di Natale di Arcore. La foto delle piazze dice tutto. Giorgia Meloni sarà in piazza da sola, il 18 febbraio a Roma, alla sua manifestazione "anti-inciucio", perché gli alleati, senza netanto garbo, si sono sfilati adducendo motivi di agenda o di opportunità politica. Alimentando, in tal modo, il retropensiero di voler tenere le mani libere, nel grande gioco delle alleanze che si aprirà dopo il voto, chi con i Cinque stelle, chi col Pd. Salvini, il 24 febbraio, ha convocato il suo popolo – l'obiettivo è 70 mila persone – a piazza Duomo, facendolo sapere agli alleati, come consuetudine, a mezzo ...