Anche in aereo dovremmo usare la crema solare

(Di giovedì 8 febbraio 2018) Il maglioncino contro gli spifferi, il cuscino per la testa, libri, giornali, magari il caricatore dello smartphone. Le cose da ricordarci prima di salire a bordo di unsono più o meno sempre le stesse. A cui, a quanto pare,aggiungere un piccolo, ma fondamentale rituale: spalmarci lasu viso e braccia. A suggerirlo, in un’intervista al portale Travel + Leisure, è la dottoressa Marisa Garshick, dermatologa e docente del Weill Cornell Medical College, secondo cui una serie di studi pubblicati nel 2015 sul Jama Dermatology suggerirebbero la necessità di salvaguardare la nostra pelledurante il volo. Soprattutto se seduti vicino al finestrino. Le ricerche in questione evidenziano come i vetri dell’siano effetivamente in grado di bloccare il passaggio di una tipologia di raggi ultravioletti, i raggi Uvb, ma non quelli Uva. Considerando l’altezza a cui ...