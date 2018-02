ANALISI Video | testo di “Il mago” canzone di Mudimbi Nuove proposte | Sanremo 2018

Bayonetta 2 per Switch : un video mostra un'ANALISI preliminare : Mentre in rete continuano a spuntare video comparativi tra le versioni Switch e Wii U di Bayonetta 2, ecco che ora Digital Foundry pubblica un'analisi preliminare che ci permette di capire come si presenta il gioco sulla console ibrida di Nintendo.Come segnalano i colleghi di Eurogamer.net, Bayonetta 2 per Switch gira a 720p sia in modalità fissa che portatile e non presenta grandi differenze con la versione per Wii U, a parte piccole diversità ...