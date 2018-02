Amici 17 | Yaser e Alessandro dei The Jab a rischio-eliminazione | Zerbi e Di Francesco li

Yaser/ Amici 17 - duro scontro social con Rudy Zerbi : le motivazioni del maestro : Yaser lascerà la scuola? E' stata un'altra settimana difficile per il cantante ad Amici 17 dopo il duro scontro social con Rudy Zerbi e l'incontro in sala: il cantante sarà eliminato?(Pubblicato il Sat, 03 Feb 2018 10:43:00 GMT)

Yaser/ Amici 17 - duro scontro social con Rudy Zerbi : il cantante vicino all'eliminazione? : Yaser lascerà la scuola? E' stata un'altra settimana difficile per il cantante ad Amici 17 dopo il duro scontro social con Rudy Zerbi e l'incontro in sala: il cantante sarà eliminato?(Pubblicato il Sat, 03 Feb 2018 07:41:00 GMT)

Amici 17/ Diretta 3 febbraio 2018 : nuove eliminazioni in arrivo? Luca - Yaser e Filippo a rischio : Amici 17, anticipazioni e Diretta 3 febbraio 2018: Luca, Yaser e Filippo a rischio. nuove eliminazioni in arrivo in vista del serale? Aumentano le tensioni tra giudici e i concorrenti(Pubblicato il Sat, 03 Feb 2018 04:27:00 GMT)

Yaser eliminato da Amici 2018? Probabile sfida o provvedimento : Yaser Ramadan verrà eliminato ad Amici 2018? I prof non sono contenti, in più potrebbe arrivare un provvedimento disciplinare per il cantante. Il suo percorso nella scuola non sta entusiasmando i professori, questo è vero e non lo hanno mai nascosto, ma il pubblico invece è molto contento di avere Yaser ad Amici 17 e qualcuno lo reputa l'unico vero talento di quest'anno. Forse è stato questo a far cadere in errore il cantante, che su Instagram ...

Amici - scintille tra Zerbi e Yaser : Hai detto il falso - ti osserviamo... : Durissimo attacco di Rudy Zerbi dietro le quinte di Amici a Yaser, uno dei ragazzi che partecipano al talent show. Yaser, come racconta gossipetv.com ha postato su Instagram un messaggio al veleno: "Mi hanno tappato la bocca e privato del pubblico per quasi due mesi, le critiche ormai sono chiacchiere fuori luogo finché non mi viene dato modo di farmi valere". Un attacco in piena regola alla scuola che non è stato digerito da ...

Rudy Zerbi Vs Yaser Cryo/ Amici 17 - dalle accuse social allo scontro tv : "Mi hanno tappato la bocca" : Rudy Zerbi, professore di canto di Amici 2018, non ha gradito un post polemico del cantante Yaser Cryo. Il botta e risposta su Instagram finisce con le scuse dell'allievo(Pubblicato il Thu, 01 Feb 2018 18:23:00 GMT)

Amici 17 : Rudy Zerbi furioso con Yaser dopo il post su Instagram : Rudy Zerbi e Yaser: lo sconto ad Amici di Maria De Filippi Il post scritto da Yaser su Instagram contro la scuola di Amici 17 ha fatto infuriare Rudy Zerbi, che durante la puntata di oggi ha attaccato duramente il giovane cantante. Precisamente Yaser ha scritto sui social che la scuola di Maria De Filippi gli ha tappato la bocca e privato dal pubblico per quasi due mesi, e ha aggiunto che le critiche ormai sono chiacchiere fuori luogo fino a ...

Amici 17 / Lite tra Yaser e Rudy Zerbi : il cantante costretto a cancellare un post perchè "diffamatorio" : Nella scuola di AMICI 17, Emma è alla ricerca di una nuova consapevolezza, mentre Einar, che continua a temere il pubblico, spera di trovare una…(Pubblicato il Thu, 01 Feb 2018 16:35:00 GMT)

Amici 17/ Daniele - Yaser e Carmen in crisi : nuove eliminazioni in arrivo? : AMICI 17, anticipazioni e Daniele: il serale è sempre più vicino e nella scuola sale la tensione. Daniele, Yaser e Carmen sono sempre più in crisi per le pressioni che subiscono.(Pubblicato il Tue, 23 Jan 2018 04:00:00 GMT)

Amici 17 Ed.2018/ Esame degli espulsi e due nuove eliminazioni? Yaser e Luca a rischio! : Amici 2017, anticipazioni dello speciale di oggi 20 gennaio 2018. In studio l'Esame degli espulsi e le possibili eliminazioni di due cantanti, Yaser e Luca Vismara.(Pubblicato il Sat, 20 Jan 2018 05:50:00 GMT)

Yaser eliminato da Amici 2018? Non si parla d'altro! : Yaser eliminato da Amici 2018? Col Serale sempre più vicino, inevitabilmente alcuni concorrenti verranno eliminati: e Yaser potrebbe essere fra questi. Il cantante ha sorpreso tutti per la sua voce potente, che è esplosa con l'esibizione Somebody to love dei Queen, con la quale si è presentato ai professori di canto, che avevano grandi aspettative su di lui. Aspettative che però sono state deluse. Paola Turci è stata una delle prime a spiegare a ...

Yaser Vs Federico - Amici 17/ La comparata di canto. Yaser e il primo incontro con Caccamo : Yaser Vs Federico ad Amici 17 per la comparata di canto sulle note di Attention di Charlie Puth che andrà in scena durante la sfida a squadre di oggi, 30 novembre, cosa succederà?(Pubblicato il Sat, 02 Dec 2017 12:41:00 GMT)