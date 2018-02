Alex Baroni Giorgia | appuntamento fisso con i ricordi a 16 anni dalla morte dell' ex

Giorgia ricorda Alex Baroni : "L'eco delle tue parole risuona nel cuore" : Era il pomeriggio del 19 marzo 2002 quando Alex Baroni rimaneva vittima di un incidente stradale. Percorrendo in moto la circonvallazione Clodia venne travolto da un'automobile che compiva un'...

Giorgia ricorda Alex Baroni : L'eco delle tue parole risuona nel cuore : Era il pomeriggio del 19 marzo 2002 quando Alex Baroni rimaneva vittima di un incidente stradale. Percorrendo in moto la circonvallazione Clodia venne travolto da un'automobile che compiva un'inversione di marcia in un punto vietato. Sbalzato dal suo mezzo, il cantante italiano fu investito da una seconda vettura che viaggiava a forte velocità. Baroni morì a distanza di 25 giorni.Oggi Baroni avrebbe compiuto 51 anni. E la cantante e ...

