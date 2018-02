Alessia D’Alessandro | candidata a 5 Stelle | «Giudicatemi per il lavoro | non per il volto»

vanityfair

(Di giovedì 8 febbraio 2018) «Bella o brutta, sarò giudicata per il mioin Parlamento. Non per il mio aspetto».D’Alessandro ha occhi e idee chiare. Oltre a quelli, ha 28 anni, studi in economia, unappena lasciato nel Consiglio economico della Cdu tedesca e una sfida piuttosto difficile: entrare alla Camera dei deputati con il Movimento 5. Presentata dallo stesso Luigi Di Maio che l’ha voluta al suo fianco in due occasioni ufficiali del Movimento, è stata lache ha catalizzato le attenzioni dell’ultima settimana. Anche, ammette lei stessa, per la sua bellezza. «C’è stata una curiosità iniziale attorno alla mia figura, vero. Ma sono stata scelta per le mie competenze, non per il mio aspetto fisico». Partiamo dalle competenze. I giornali hanno parlato di lei come un economista strappata alla Merkel. Forse un po’ esagerato. «Ho lavorato per la ...