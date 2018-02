AI | sci-escursionista morto sul Säntis | un secondo ferito

Escursionista scivola sul ghiaccio in montagna - precipita e muore a 36 anni : Un'Escursionista di 36 anni, M.M., di Piove di Sacco (Padova) è morta nel pomeriggio scivolando su una lastra di ghiaccio mentre percorreva un sentiero sopra la Valle di Schievenin (...

Escursionista scivola sul ghiaccio in montagna - precipita e muore a 36 anni : BELLUNO - Un Escursionista di 36 anni, M.M., di Piove di Sacco (Padova) è morto nel pomeriggio scivolando su una lastra di ghiaccio mentre percorreva un sentiero sopra la Valle di...

Escursionista scivola da vetta e muore : 23.22 Una donna è morta cadendo dalla vetta del monte Plische nel gruppo del Carega al confine tra Verona e Vicenza. L'allarme stato dato da un suo compagno di gita che l'ha vista scivolare nel vuoto raggiunta la cima. L'eliambulanza è arrivata da Trento, dopo che la nebbia aveva impedito all'elicotteri partito da Verona di avvicinarsi. I soccorritori veneti sono stati poi dirottati nella zona di Bocchetta Fondi per recuperare 8 escursionisti ...

Montagna - Vicenza : escursionista scivola sul ghiaccio e s’infortuna : Un escursionista 35enne di Marostica (Vicenza) e’ scivolato lungo la strada a tratti ghiacciata, procurandosi la sospetta frattura di tibia e perone. A recuperarlo sono stati gli uomini del Soccorso alpino di Asiago, in prossimita’ del Rifugio Biancoia. A dare l’allarme e’ stata la compagna dell’escursionista, che ha raggiunto l’edificio e solo li’ ha potuto chiamare il Soccorso alpino perche’ sul ...

Montagna : escursionista scivola su sentiero nel bellunese - è grave : Un escursionista è stato ricoverato dopo essere scivolato su un sentiero nel bellunese: le condizioni del 61enne sono gravi. L’uomo sarebbe scivolato e ruzzolato per una trentina di metri nel bosco a lato del sentiero, una ventina di minuti di distanza da Casera Palantina. Il Soccorso alpino dell’Alpago si è recato a Col Indes, e l’elicottero del Suem di Pieve di Cadore è decollato e ha raggiunto il luogo indicato: sbarcati con ...

scivola sul ghiaccio e precipita nel vuoto : morto escursionista di Villar Perosa : TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE CONDIVIDI Facebook Twitter Redazione CronacaQui ARTICOLI CORRELATI Cronaca Grave incidente stradale nella notte, 19enne in prognosi riservata Cronaca Cadavere nascosto ...

Verona : escursionista scivola in canale innevato - soccorso : Il soccorso alpino e speleologico del Veneto ha tratto in salvo questa mattina un escursionista in località Bosco Chiesanuova in provincia di Verona. L’uomo è scivolato per oltre 50 metri in un canale innovato provocandosi una frattura alla gamba. Raggiunto dai tecnici del Cnsas di Ala e Recoaro – Valdagno, il 55enne è stato imbarellato e trasportato in ospedale a Borgo Trento. L'articolo Verona: escursionista scivola in canale ...

Montagna - scivola e si ferisce : soccorso escursionista : soccorso un escursionista scivolato per 40 metri sulla neve. Alle 12.15 circa l’elicottero di Verona emergenza è decollato in direzione del Vallone della teleferica, che congiunge il Rifugio Scalorbi al Rifugio Fraccaroli sul Monte Carega, dove un escursionista era scivolato sulla neve. Un trentatreenne, di Montecchio Maggiore (Vi) era salito dal vajo opposto assieme agli amici, attrezzati per muoversi in ambiente invernale, ma, una volta ...

Incidente montagna - escursionista morto nel Bresciano : Un escursionista disperso dalle 19 è stato trovato senza vita sul Dosso Alto, nella zona del Monte Maniva, nel Bresciano. Le operazioni di recupero del cadavere sono state effettuate ai piedi di un ...

Ritrovato il cadavere dell'escursionista disperso nel Bresciano - : Le tracce del 46enne si erano perse nella zona di Punta Almana, sopra Sale Marasino, lo scorso 2 dicembre. Secondo la prima ricostruzione sarebbe morto a causa dei traumi riportati in una caduta di ...

Montagna : escursionista disperso nel Bresciano ritrovato senza vita : Milano, 6 dic. (AdnKronos) - E' stato ritrovato stamattina senza vita il corpo dell’escursionista di 46 anni di Venezia disperso da sabato nella zona di Punta Almana, sopra Sale Marasino, nel Bresciano. Dopo avere perlustrato i luoghi in cui si presumeva potesse essersi diretto, sono state rilevate

Incidenti in montagna : trovato morto escursionista disperso nel Bresciano : E’ stato rinvenuto stamattina il corpo senza vita dell’escursionista 46enne disperso da sabato nella zona di Punta Almana, sopra Sale Marasino, nel Bresciano. Hanno partecipato alle ricerche le squadre territoriali della V Delegazione Bresciana del Soccorso Alpino, in collaborazione con il SAGF – Soccorso alpino Guardia di Finanza. L’uomo sarebbe scivolato lungo il pendio sull’erba ghiacciata per poi cadere per una ...