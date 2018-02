Ad Afrin incombe l' ombra di un nuovo massacro yazida sotto i raid turchi

huffingtonpost

(Di giovedì 8 febbraio 2018) Un dramma nel dramma sta per consumarsi nel distretto di, in Siria, dove i bombardamenti dell'operazione militare lanciata dallaa nel Rojava il 20 gennaio hanno già causato la morte di centinaia di persone.Un folto gruppo di yazidi, una minoranza di origine e di lingua curda con una propria religione, rischia uncome ha raccontato un leader religioso rifugiato negli Stati Uniti, Pir Shammo, a "Voice of America'" la scorsa settimana.A far temere un accanimento ulteriore nei confronti della comunità, rispetto al resto della popolazione coinvolta nell'escalation militare turca, la presenza tra le milizie che supportano via terra iaerei di ex combattenti dell'Isis che verso coloro che ritengono "adoratori del diavolo" hanno perpetrato un vero e proprio genocidio.In pochi giorni, nella prima settimana di agosto del 2014 nel Nord ...