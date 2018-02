A Torre Mozza una vacanza salentina on the road

Maltempo Bologna : auto finisce nel Torrente - recuperata da sommozzatori : Un’auto è finita nel torrente Lavino, in provincia di Bologna: è stato necessario l’intervento dei sommozzatori dei vigili del fuoco. La macchina era parcheggiata e potrebbe essere scivolata per il fenomeno del gelicidio: è stata ritrovata nei pressi di via Matteotti, nell’abitato di Calderino. I sommozzatori, imbragando l’auto, hanno provveduto al recupero, reso difficoltoso dalla forte corrente del corso d’acqua, ...