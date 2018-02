A 11 e 12 anni lanciano sassi dal cavalcavia | pomeriggio di terrore sulla Torino-Aosta 

lastampa

: @ChiaraVit @f_lanciano @stanzaselvaggia Le mafie QUALI? L'idea che gli africani siano solo manovalanza per gli ital… - rbriddick1977 : @ChiaraVit @f_lanciano @stanzaselvaggia Le mafie QUALI? L'idea che gli africani siano solo manovalanza per gli ital… -

(Di giovedì 8 febbraio 2018)dalsopra l’autostrada-Aosta e mandano in frantumi il parabrezza di un’auto in transito lungo la corsia in direzione Ivrea. E’ accaduto ieri, tra le 16 e le 17, mercoledì 7 febbraio. ...