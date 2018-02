68° Festival di Sanremo – Quarta serata del 09/02/2018 – Tutti i cantanti in gara. Ospiti e foto. Ultimo con “Il ballo delle incertezze” fra le Nuove Proposte. : Cinque serate consecutive. Venti Campioni e otto Nuove Proposte. Tanti Ospiti (più o meno super) e un terzetto di conduttori completamente nuovo e carico di incognite. Ma, soprattutto, gli occhi del pubblico italiano Tutti puntati sul palco del Teatro Ariston di Sanremo , da decenni sede del Festival della Canzone Italiana, che quest’anno giunge alla sua 68° edizione, ovviamente in onda su Rai1 a partire dalle 20:35. Alla conduzione ci ...

68° Festival di Sanremo – Terza serata del 08/02/2018 – Tutti i cantanti in gara. Ospiti e foto. : Cinque serate consecutive. Venti Campioni e otto Nuove Proposte. Tanti Ospiti (più o meno super) e un terzetto di conduttori completamente nuovo e carico di incognite. Ma, soprattutto, gli occhi del pubblico italiano Tutti puntati sul palco del Teatro Ariston di Sanremo , da decenni sede del Festival della Canzone Italiana, che quest’anno giunge alla sua 68° edizione, ovviamente in onda su Rai1 a partire dalle 20:35. Alla conduzione ci ...

68° Festival di Sanremo – Seconda serata del 07/02/2018 – Tutti i cantanti in gara. Ospiti e foto. : Cinque serate consecutive. Venti Campioni e otto Nuove Proposte. Tanti Ospiti (più o meno super) e un terzetto di conduttori completamente nuovo e carico di incognite. Ma, soprattutto, gli occhi del pubblico italiano Tutti puntati sul palco del Teatro Ariston di Sanremo , da decenni sede del Festival della Canzone Italiana, che quest’anno giunge alla sua 68° edizione, ovviamente in onda su Rai1 a partire dalle 20:35. Alla conduzione ci ...

68° Festival di Sanremo – Prima serata del 06/02/2018 – Tutti i cantanti in gara. Ospiti e foto. : Cinque serate consecutive. Venti Campioni e otto Nuove Proposte. Tanti Ospiti (più o meno super) e un terzetto di conduttori completamente nuovo e carico di incognite. Ma, soprattutto, gli occhi del pubblico italiano Tutti puntati sul palco del Teatro Ariston di Sanremo , da decenni sede del Festival della Canzone Italiana, che quest’anno giunge alla sua 68° edizione, ovviamente in onda su Rai1 a partire dalle 20:35. Alla conduzione ci ...

Sanremo : 24 ore al via del 68° Festival - domani Fiorello e Laura Pausini : ... Frida, , Diodato e Roy Paci , Adesso, , Mario Biondi , Rivederti, , Luca Barbarossa , Passame er sale, nella foto qui sopra, , , Lo stato sociale , Una vita in vacanza, , Annalisa , Il mondo prima ...

Musica LEONARDO MONTEIRO in gara al 68° Festival di SANREMO nella sezione "Nuove proposte" : ... Nar International, , già in rotazione radiofonica e disponibile in digital dowload e su tutte le piattaforme streaming. A dirigere l'orchestra per LEONARDO MONTEIRO sarà il Maestro Dariana Koumanova,...

DECIBEL : in gara nella sezione Campioni del 68° Festival di Sanremo con “LETTERA DAL DUCA” : tteso ritorno al Festival di Sanremo per i DECIBEL che saranno in gara, nella sezione Campioni, con “LETTERA DAL DUCA”, brano che sarà contenuto nel loro nuovo album d’inediti “L’ANTICRISTO” (Sony Music Italy), già disponibile in pre-order e in uscita il 16 febbraio. A dirigere l’orchestra del Festival di Sanremo per i DECIBEL sarà il Maestro Roberto Rossi. nella serata dei duetti di venerdì 9 febbraio, i DECIBEL ospiteranno sul palco del ...