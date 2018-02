vanityfair

: RT @jacopogiliberto: nucleare. la catastrofe sfiorata. quando nel ‘69 si fuse un reattore svizzero. a 150 chilometri dal confine. https:/… - enortam : RT @jacopogiliberto: nucleare. la catastrofe sfiorata. quando nel ‘69 si fuse un reattore svizzero. a 150 chilometri dal confine. https:/… - TravellerItalia : 2,8 chilometri a 150 all’ora: com’è volare sulla zipline più lunga del mondo -

(Di giovedì 8 febbraio 2018) Turisti che Ras al-Khaimah non vede l'ora di accogliere, proponendosi come meta per gli amanti della natura e dello sport, in alternativa , o in aggiunta, all'esagerazione di Dubai. Per questo hanno ...