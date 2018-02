YOUNES NON VA AL NAPOLI “Non so cosa farò” | Colonnese categorico | può rimanere anche a

YOUNES - avv. Grassani : 'Se non si presenta a Napoli - multa e squalifica' : 'Younes? Quello che il calciatore dice non può prescindere dagli accordi formalizzati col Napoli, alla presenza di Younes. Il calciatore può sostenere che non si ripresenterà mai più a Napoli, ma il ...

Napoli avvisa YOUNES : "Se a luglio non viene rischia squalifica e risarcimento" : Younes al Napoli è diventato un caso. Il giocatore, esterno tedesco di origini libanesi, dopo aver segnato un gol con la squadra B dell'Ajax ha detto: "Non so se andrò al Napoli la prossima estate. ...

YOUNES NON va a Napoli / "Non so cosa farò" - ma il legale chiarisce : "E' un giocatore azzurro" : Younes non va a Napoli: "Non so cosa farò in estate": dichiarazioni shock del nazionale tedesco. Rischia clamorosamente di saltare il trasferimento.

Napoli - YOUNES NON si presenterà a luglio? "Rischia squalifica e risarcimento" : Younes al Napoli è diventato un caso. Il giocatore, esterno tedesco di origini libanesi, dopo aver segnato un gol con la squadra B dell'Ajax ha detto: "Non so se andrò al Napoli la prossima estate. ...

YOUNES NON va a Napoli / “Non so cosa farò” - ma il legale chiarisce : “E’ un giocatore azzurro” : Younes non va a Napoli “Non so cosa farò in estate”: dichiarazioni shock del nazionale tedesco. Rischia clamorosamente di saltare il trasferimento del calciatore dell’Ajax(Pubblicato il Wed, 07 Feb 2018 15:16:00 GMT)

YOUNES NON vuole andare al Napoli - parla l’avvocato del club : il calciatore rischia grosso! : Amin Younes sembra non voler proprio approdare al Napoli. Dopo aver mandato in fumo l’accordo tra i club per il suo arrivo già nel mese di gennaio, starebbe pensando di far saltare anche l’accordo a parametro zero già firmato per il mese di giugno. Questo però comporterebbe pesanti ritorsioni proprio nei confronti del calciatore, come rivelato dall’avvocato Grassani, legale del Napoli, ai microfoni di Radio Crc. ...

Napoli - YOUNES : 'Non so se verrò in Italia' : 'Non so se andrò a Napoli la prossima estate quindi non posso dire nulla ora. Penso soltanto a vincere il campionato con l'Ajax. L'accordo con la società azzurra non è andato avanti per motivi ...

YOUNES - io al Napoli in estate? Non so : Napoli, 6 FEB - "Non so se andrò a Napoli la prossima estate quindi non posso dire nulla ora. Penso soltanto a vincere il campionato con l'Ajax. L'accordo con la società azzurra non è andato avanti ...

Napoli - YOUNES sempre meno convinto : "Non so se ci andrò a giugno. Potrei rinnovare con l'Ajax" : " Younes è sceso in campo nella sfida fra Ajax B e l' Helmond Sport , disputando una buona prestazione, culminata con il gol. L'ambiente ostile? Per il giovane tedesco è l'ultimo dei problemi. " Non ...

Clamoroso YOUNES - altro che Juventus : "ecco perchè non so se andrò al Napoli. Sono successe troppe cose" : Clamoroso colpo di scena intorno al futuro di Younes. Il Napoli ha già depositato il contratto del calciatore, ma lui svela: "ecco perché non so se mi trasferirò a giugno" LaPresse/Ciro Sarpa Era ...

Calciomercato Napoli/ News - Valcareggi : a YOUNES NON è piaciuto niente e se ne è andato (Ultime notizie) : Calciomercato Napoli, ultime notizie legate alla squadra di Maurizio Sarri: parole decisamente forti quelle rilasciate dall’agente di Giaccherini, Valcareggi(Pubblicato il Thu, 01 Feb 2018 14:37:00 GMT)

Retroscena Napoli-YOUNES : “non gli è piaciuto il San Paolo - il centro sportivo - la città e se n’è andato!” : Napoli-Younes un affare che si stava per concludere in questa sessione invernale, ma dopo che le due società hanno trovato un’intesa, il calciatore ha preferito restare all’Ajax sino al termine della stagione. Younes ha visitato Napoli durante il mese di gennaio, ma i nuovi Retroscena svelati da Furio Valcareggi, agente di Giaccherini, sono davvero clamorosi. L’agente, parlando ai microfoni di Radio Marte, ha ...

Incredibile retroscena Napoli-YOUNES : “non gli è piaciuto il San Paolo - il centro sportivo - la città e se n’è andato!” : Napoli-Younes un affare che si stava per concludere in questa sessione invernale, ma dopo che le due società hanno trovato un’intesa, il calciatore ha preferito restare all’Ajax sino al termine della stagione. Younes ha visitato Napoli durante il mese di gennaio, ma i nuovi retroscena svelati da Furio Valcareggi, agente di Giaccherini, sono davvero clamorosi. L’agente, parlando ai microfoni di Radio Marte, ha ...

YOUNES AL NAPOLI A GIUGNO/ Calciomercato - l'affare si farà ma non in questa sessione : problemi personali? : YOUNES al NAPOLI a GIUGNO, Calciomercato: l'affare si farà ma non in questa sessione di riparazione. Smentiti i contrasti con l'Ajax, si parla di problemi personali del ragazzo.(Pubblicato il Tue, 30 Jan 2018 20:11:00 GMT)