Wind elimina la ricarica da 2 euro

Come eliminare gli aggiornamenti Windows 10 scaricati : Quando viene effettuato un aggiornamento di Windows 10, questo non richiede una nuova installazione dello stesso. Gli aggiornamenti sono dei file incrementali che vengono installati sul sistema operativo corrente. Ciò avviene su tutti i sistemi che siano essi progettati per piattaforme Desktop o mobile. Questa procedura viene svolta, generalmente, in modo automatico non appena vi è disponibilità di un nuovo aggiornamento, ma Come ben sappiamo è ...