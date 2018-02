Will Smith e la parodia di Icon per celebrare il figlio Jaden : Orgoglio di papà, Jaden Smith raggiunge i 100 milioni di streaming su Spotify con la sua ‘Icon’ e il padre Will Smith decide di dimostrare la sua ammirazione in un modo un tantino sopra le righe. D’altronde se sei Will Smith te lo puoi permettere. Ecco quindi che Will Smith ha pubblicato su Instagram un video parodia di ‘Icon’ riprendendo pari pari il video originale ma a parte i capelli biondi compaiono delle ...

Tra coccodrilli - wombat e koala - le avventure di Will Smith in Australia : Will Smith è in Australia per promuovere 'Bright', il film originale di Netflix più visto con oltre 11 milioni di visualizzazioni. Tra un'intervista e l'altra, l'attore si concede un po' di tempo per ...

Men in black 3/ Curiosità e trama del film su Tv8 con Will Smith e Tommy Lee Jones (14 gennaio 2018) : Men in black 3, il fil in onda su Tv8 oggi, domenica 14 gennaio 2018. Nel cast: Will Smith, Tommy Lee Jones, alla regia Barry Sonnenfeld. La trama del film nel dettaglio.(Pubblicato il Sun, 14 Jan 2018 19:24:00 GMT)

Netflix rinnova Bright - presto il sequel con Will Smith e Joel Edgerton : Negli Usa, il film è stato visto nei primi tre giorni di streaming da ben 11 milioni di americani. Il dato esclude le visualizzazioni su computer o altri dispositivi mobili. Nei 190 paesi in cui è ...

Will Smith e la splendida dichiarazione alla moglie : “Ho imparato che l’amore è libertà. Buon anniversario - mia regina!” : “Ho imparato che l’amore è come il giardinaggio. Ho imparato ad aiutarti a sbocciare e diventare quello che vuoi essere (quello che sei nato per essere). Piuttosto che pretendere che tu diventi quello che il mio fragile ego ha bisogno che tu sia… Ho imparato a trovare piacere nel nutrire i tuoi sogni… piuttosto che lottare con te per soddisfare i miei bisogni egoisti e saziare le mie insicurezze. Ho imparato che l’amore sta nell’ascoltare, ...

Enorme successo per Bright : Netflix conferma il sequel con Will Smith : Netflix ha appena confermato il sequel di Bright . L'action fantascientifico con Will Smith e Joel Edgerton , disponibile sulla piattaforma streaming dallo scorso 22 dicembre, avrà una seconda avventura. I due attori dovrebbero ritornare al sequel, insieme al loro regista David Ayer . In una manciata di giorni, Bright è diventato il ...

Will Smith : «Ho imparato che l’amore è come il giardinaggio» : Se c’è una cosa che a Will Smith proprio non manca è il romanticismo. L’attore non si risparmia mai, specie quando c’è da festeggiare qualcosa di importante. Le dediche, ovviamente, sono per una sola donna, l’unica della sua vita (figlia Willow a parte): la moglie Jada Pinkett, sposata 20 anni fa. Ed è proprio in occasione dell’anniversario che via social è arrivata una dichiarazione d’amore da ...

INDEPENDENCE DAY/ Oggi in tv su Italia 1 : info streaming del film con Will Smith (1 gennaio 2018) : INDEPENDENCE day, il film in onda su Italia 1 Oggi, lunedì 1 gennaio 2018. Nel cast: Will Smith e Jeff Goldblum, alla regia Roland Emmerich. La trama del film nel dettaglio.(Pubblicato il Mon, 01 Jan 2018 19:45:00 GMT)

Willow Smith è fuori dalla comfort zone - : L'arte di creare musica è una cosa, ma la scienza è un mondo totalmente differente con cui voglio entrare in contatto. Lavoro molto con l'emisfero destro del cervello, ma ho bisogno di tempo per ...

"Bright" - il film con Will Smith in streaming su Netflix : disponibile in streaming su Netflix a partire da venerdì 22 dicembre " Bright ", il film d'azione ambientato in un mondo in cui gli esseri umani convivono con orchi elfi e fate con protagonista Will Smith . Girato ...