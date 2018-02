Come eseguire una rapida traduzione dei messaggi WhatsApp : la guida più attesa : Ci sono diverse app in grado di interagire con quella di messaggistica più amata dal pubblico italiano, al punto che oggi 7 febbraio voglio condividere coi nostri lettori una sorta di guida con cui capiremo Come effettuare la traduzione dei messaggi Whatsapp. Dopo avervi parlato dell'applicazione utile per scoprire chi ha tentato di spiarci, dunque, facciamo un altro step, perché sempre più spesso (per lavoro o per semplici relazione ...

WhatsApp - ecco le ‘faccine’ da evitare a tutti i costi. Quelle emoji che l’altro sesso vede come respingenti (e a volte anche offensive) senza che voi lo sappiate : San Valentino si avvicina e non siete ancora riusciti a trovare l’anima gemella, costretti a correre il rischio di una serata triste e solitaria mentre gli amici, puntualmente “accoppiati”, vi abbandonano? Forse non lo sapete ma la colpa potrebbe essere del vostro modo di comunicare. Un’affermazione un po’ provocatoria, certo, ma che è stata realmente fatta dal sito britannico insurance2go.co.uk che ha ...

WhatsApp - come evitare accesso al vostro profilo da parte di un altro utente : L'utilizzo di applicazioni come WhatsApp, Telegram e Messenger di Facebook è incremento: se per la maggior parte degli utenti può essere considerato un semplice svago, oramai i sistemi di messaggistica istantanea sono diventati veri e propri strumenti di lavoro, pensate ai gruppi che si possono creare e con i quali si possono comunicare decisioni aziendali, o riunioni o possono essere utilizzati anche in ambito sportivo. In poche parole, sono ...

WhatsApp : ecco come bloccare un contatto : ecco il metodo per bloccare un contatto su Whatsapp lasciando comunque la possibilità di scrivervi Sms o chiamarvi. ecco come.

Virus WhatsApp : cosa fare e come difendersi : Fin quando si tratta di una “catena” – per quanto siano noiose – tutto bene, ma se si tratta di una vera e propria truffa allora la storia è ben diversa! Un Messaggio WhatsApp Virus non è altro che una bufala creata appositamente per ingannare allo scopo di rubare informazioni, soldi, o peggio ancora, danneggiare il vostro dispositivo con un Virus. Ma difendersi è facile, e contrattaccare lo è ancora di più! In questa ...

WhatsApp - basta stress dei gruppi - arriva il Tag : ecco come funziona Video : Le novita' non finiscono mai. E' proprio il caso di dirlo se parliamo dei sistemi di messaggistica istantanea, diventati oramai di utilizzo comune da parte degli utenti #Smartphone. Ma se il 2017 ha visto come protagonista indiscusso #Telegram, grazie a funzionalita' innovative da cui #WhatsApp ha preso spunto ad esempio la modalita' di registrare i messaggi vocali senza tenere premuto il tasto del microfono o a breve il lancio della nota Video, ...

Come chiamare o videochiamare con WhatsApp : Oltre a permettere lo scambio di messaggi, Whatsapp permette anche di effettuare chiamate telefoniche o videochiamate Whatsapp a costo zero. Naturalmente per usufruire di queste funzionalità dovrete disporre di una connessione Internet: quindi dovete sfruttare o la vostra linea dati oppure una rete WiFi. Inoltre, potete videochiamare e telefonare solo gli utenti che hanno Whatsapp: se qualche contatto della vostra rubrica non ha Whatsapp, non ...

WhatsApp : ecco come smascherare chi visita il vostro profilo Video : #WhatsApp è la piattaforma acquistata da Mark Zukerberg il 19 febbraio 2014. Da quando l'app è nelle mani del fondatore del famoso social Facebook, il successo dell'applicazione è andato via via aumentando di buon grado. Con tutti gli aggiornamenti introdotti, il Ceo della piattaforma ha saputo conquistare una vasta quantita' di utenti, che ad oggi ammontano ad 1,5 milioni. Scopriamo insieme un piccolo trucchetto che potrebbe essere utile a ...

WhatsApp - volete salvare messaggi importanti? Ecco come fare Video : I sistemi di messaggistica istantanea oramai sono una certezza per molti utenti #Smartphone: proprio perché oramai è il mezzo di comunicazione preferito da molti per la velocita' e la facilita' di utilizzo. Ci sono funzioni uniche ed innovative che sono oramai diventate talmente apprezzate a tal punto che gli sviluppatori di sistemi di messaggistica istantanea come #WhatsApp, #Telegram o Messenger di Facebook continuano a lavorare per cercare di ...

Come usare WhatsApp Web : Se state molte ore al PC ma non volete perdere neanche un messaggio dei vostri amici, colleghi o familiari, WhatsApp ha messo a punto un servizio davvero interessante. WhatsApp Web permette infatti di estendere le proprie chat dallo smartphone al computer. Potete immaginare nulla di più comodo del poter lasciare il device in carica nella stanza accanto e continuare comunque a ricevere i messaggi che arrivano? Noi crediamo di ...

Attenti a quello che scrivete : SMS e messaggi WhatsApp valgono come prova in tribunale : Una recente sentenza emessa dalla Corte di Cassazione ha stabilito che è consentita l'acquisizione di SMS e messaggi su WhatsApp come prova. In questo modo entrambe le topologie di messaggio sono da considerare alla stregua di normali documenti e non si applicano le discipline relative al sequestro o alle intercettazioni. L'articolo Attenti a quello che scrivete: SMS e messaggi WhatsApp valgono come prova in tribunale è stato pubblicato per la ...

WhatsApp - ecco come non perdere conversazioni chat se cambiate numero telefonico Video : Quanti numeri di telefonia mobile un utente cambia negli anni? Beh, ci sono gli stoici che hanno lo stesso numero telefonico fin dal primo #Smartphone acquistato, ma ci sono molti che invece li cambiano per svariati motivi. Il problema principale di un cambio di numero è che spesso a questo vengono associate le applicazioni scaricate sugli smartphone, da WhatsApp [Video] a #Telegram, fino a Messenger di Facebook. Proprio il cambiare il numero ...