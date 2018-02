Wall Street avvia la giornata a due colori

Borse nervose - Wall Street apre poco mossa. Europa positiva - Tokyo azzera i guadagni : MILANO - Ore 15.45. Borse in altalena dopo la grande paura del lunedì nero di Wall Street , legata alle aspettative di rialzo dei tassi in seguito alle prime vere pressioni inflazionistiche che si ...

Borsa : Wall Street apre in calo - Dj -0 - 5% : ANSA, - NEW YORK, 7 FEB - Apertura in territorio negativo per Wall Street. Il Dow Jones perde lo 0,51% a 24.802,48 punti, il Nasdaq cede lo 0,21% a 7.096,91 punti mentre lo S&P 500 lascia sul terreno ...

Wall Street - cosa è successo davvero il giorno in cui è crollata la Borsa americana : Ed e' innegabile che, essendo la Borsa e l'economia il dominio delle aspettative, sia il mondo delle imprese, sia gli operatori finanziari, sia gli investitori, sia le famiglie consumatrici hanno ...

Wall Street attesa sotto la parità : E' attesa un apertura al ribasso per la borsa di Wall Street come anticipato da futures USA in calo. Dopo la buona giornata di ieri in cui la borsa americana è riuscita a recuperare parte delle ...

Wall Street : previsto avvio in calo - contesto rimane fragile : ... trattandosi del mercato di bond governativi più liquido al mondo. "Il sell-off del mercato è stato provocato più da elementi sistemici che non basato sui fondamentali", ha commentato Nadège Dufossé, ...

Wall Street : future Dow e S&P in rosso di oltre mezzo punto - paura sell off non si è assopita : A tre ore dall'apertura di Wall Street i future sugli indici azionari statunitensi trattano in calo di oltre mezzo punto percentuale, dimostrando che i timori del mercato dopo il brusco sell off di ...

Snapchat : trimestre meglio attese - +27% a Wall Street

Wall Street chiude in forte rialzo - Europa ancora giù : Sulla Borsa americana domina la volatilità mentre Piazza Affari chiude la giornata con un ribasso del 2,08%. Focus su Intesa San Paolo che guadagna lo 0,6% dopo i conti 2017 e il piano al 2021 mentre crollano Fineco e Saipem. ...

Wall Street affossa Asia e Europa - ma poi è rally : Wall Street apre in forte calo poi, in una seduta altamente volatile, chiude in rally: il Dow Jones guadagna 569 punti, in quello che è l'aumento maggiore degli ultimi due anni, e vola del 2,34%. Il ...

Wall Street torna positiva - ancora giù Piazza Affari e le altre europee : Wall Street torna positiva, ancora giù Piazza Affari e le altre europee Wall Street torna positiva, ancora giù Piazza Affari e le altre europee Continua a leggere L'articolo Wall Street torna positiva, ancora giù Piazza Affari e le altre europee sembra essere il primo su NewsGo.

Wall Street in forte rialzo - DJ +2 - 34% : 22.10 Rally a Wall Street, con gli indici americani che chiudono in forte rialzo, dopo le ultime due sedute dove le vendite sono state indiscusse protagoniste Il Dow Jones sale del 2,34% a 24.915,10 punti, il Nasdaq avanza de 2,13% a 7.115,88 punti mentre lo S&P 500 mette a segno un progresso dell'1,75% a 2.695,24 punti.

Onda lunga Wall Street su borse europee - Londra -2 - 6% : L'Onda lunga di Wall Street travolge le piazze asiatiche ed europee, che chiudono oggi in profondo rosso 'gelate' dal tonfo dei listini americani. ...

Quanto fa male a Trump il crollo di Wall Street : La notizia è che stavolta non twitta. Alcuni post sull'immigrazione, i Dreamer e i democratici con cui non trova un accordo, uno sul Super Bowl ma nessun commento sul lunedì nero dei mercati. Nelle ...